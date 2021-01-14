Выросло количество пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии

Вчера было госпитализировано 100 пациентов с Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения.

В настоящее время в больницах лечатся 1183 пациента с Covid-19, в том числе 82 с тяжелым течением болезни, и это самое большое количество тяжелых больных с начала пандемии.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 122 пациента, в том числе пятеро переведены.