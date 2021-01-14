Фото ⟩ Латвиец купил дом в Эстонии, чтобы создать там плантацию конопли

Во время обыска полиция находит на заднем сиденье Mercedes-Benz ту самую клетчатую сумку, из которой достают пять черных пластиковых пакетов. Разрезав один пакет, правоохранители находят сушеную коноплю.

Во время задержания Аулов говорил, что в машине находился полиэтиленовый пакет с одним килограммом наркотика, на самом же деле в сумках было полтора килограмма, значится в протоколе обыска.

Около 15 часов того же дня дверь двухэтажного дома в Мыйзакюла выбивают оперативники, их встречает Осипов, чьи руки тут же заковываются в наручники. В протоколе обыска указано, что после задержания этого человека полиция поднялась на второй этаж, где расположено четыре комнаты.

В первой комнате сотрудники правоохранительных органов находят помещение, приспособленное для выращивания растений. Из-под черной пленки, прикрепленной прищепками к концам подвешенных к потолку веревок, достают 65 горшков с растениями конопли.

В остальной части дома полиция также находит растения конопли, сушеную коноплю, специальные лампы, реле и электрогенератор. 2500 евро, полученные утром от Аулова, исчезли. Наличных в доме всего 550 евро.

Деньги от выращивания конопли были переданы на хранение соседу

При обыске полиция не нашла у Осипова крупных сумм наличных: полученные утром от Аулова деньги он успел передать в руки соседу-пенсионеру. По словам соседа, Осипов сказал, что деньги предназначены для его матери и за ними придут летом.

Когда полиция впервые спросила соседа о деньгах, он не решился выдать Осипова. Он слышал в новостях, что Осипов был задержан за выращивание конопли и находился в розыске в Латвии.

"Я подумал, что я же не знаю, что он за человек на самом деле и с кем он связан, с какой-то мафией или преступниками", - сказал сосед на допросе.

Мужчина спрятал деньги у старой каменной стены под пнем. Позже он сообщил полиции местонахождение денег. В жестяной коробке было 6000 евро.