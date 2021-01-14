Фото ⟩ Латвиец купил дом в Эстонии, чтобы создать там плантацию конопли

Утром 3 апреля прошлого года, около 10 часов, черный Mercedes-Benz проезжает перед домом в Мыйзакюла в Пыхья-Пярнумаа. 48-летний латвиец Вячеслав Осипов передает сумку в красно-белую клетку 33-летнему Антону Аулову и получает 2500 евро. Затем Аулов направляется в Таллинн, но не добирается туда, потому что возле Керну его задерживает полиция и везет обратно в Пярну, пишет Rus.Postimees.
Во время обыска полиция находит на заднем сиденье Mercedes-Benz ту самую клетчатую сумку, из которой достают пять черных пластиковых пакетов. Разрезав один пакет, правоохранители находят сушеную коноплю.
Во время задержания Аулов говорил, что в машине находился полиэтиленовый пакет с одним килограммом наркотика, на самом же деле в сумках было полтора килограмма, значится в протоколе обыска.
Около 15 часов того же дня дверь двухэтажного дома в Мыйзакюла выбивают оперативники, их встречает Осипов, чьи руки тут же заковываются в наручники. В протоколе обыска указано, что после задержания этого человека полиция поднялась на второй этаж, где расположено четыре комнаты.
В первой комнате сотрудники правоохранительных органов находят помещение, приспособленное для выращивания растений. Из-под черной пленки, прикрепленной прищепками к концам подвешенных к потолку веревок, достают 65 горшков с растениями конопли.
В остальной части дома полиция также находит растения конопли, сушеную коноплю, специальные лампы, реле и электрогенератор. 2500 евро, полученные утром от Аулова, исчезли. Наличных в доме всего 550 евро.
Деньги от выращивания конопли были переданы на хранение соседу
При обыске полиция не нашла у Осипова крупных сумм наличных: полученные утром от Аулова деньги он успел передать в руки соседу-пенсионеру. По словам соседа, Осипов сказал, что деньги предназначены для его матери и за ними придут летом.
Когда полиция впервые спросила соседа о деньгах, он не решился выдать Осипова. Он слышал в новостях, что Осипов был задержан за выращивание конопли и находился в розыске в Латвии.
"Я подумал, что я же не знаю, что он за человек на самом деле и с кем он связан, с какой-то мафией или преступниками", - сказал сосед на допросе.
Мужчина спрятал деньги у старой каменной стены под пнем. Позже он сообщил полиции местонахождение денег. В жестяной коробке было 6000 евро.
Помимо этих двоих был задержан и ныне 40-летний Алексей Теникайтес, который познакомился с Осиповым через свою латвийскую жену.
Когда-то между мужчинами зашел разговор о том, что Теникайтес хотел продать дом в Пярнуском уезде, потому что купил дом в Саку, и ему казалось бессмысленным ездить между двумя домами.
Осипов хотел купить дом и начать выращивать там марихуану. Однако, поскольку он разыскивался в Латвии, записывать дом на его имя было невозможно. Чтобы скрыть прямую связь, сделка была совершена от имени проживающего в Латвии Ильи.
В 2017 году Осипов начал экспериментировать с выращиванием конопли в Пярнуском уезде. Эта область была для него не в новинку, так как он уже делал то же самое на своей родине в Латвии, где его также разыскивала полиция.
Теникайтес и Осипов лично обсудили тему выращивания конопли. Встречались они в Мыйзакюла или в доме Теникайтеса в Саку.
Культивация Осипова развивалась, и к лету 2019 года было готово 750 граммов конопли. Теникайтес приехал за наркотиком, продал его и получили за него 5 000 евро. По договоренности, мужчины должны были поделить деньги. Однако этого не произошло, потому что вечером в день продажи Теникайтеса задержала полиция.
Теникайтис и Аулов были давними знакомыми. Они вместе посещали хутор в Мыйзакюла, поэтому Аулов хорошо знал, где он находится. После того, как в середине 2019 года Теникайтес попался на продаже конопли, Аулов встретился со Станиславом, их общим знакомым, который попросил взять его с собой на хутор в Пыхья-Пярнумаа. Станислав хотел знать, как идут дела у Осипова.
Оказалось, что Осиповсу нужны деньги на жизнь. Во время разговора со Станиславом возник план, как помочь Теникайтесу и Осиповсу. "Мы договорились, что я привезу сушеную коноплю от Вячеслава, отдам Станиславу, а он продаст", - сказал Аулов на допросе.
В конце 2019 года Осипов просил у Теникайтеса семена конопли, поскольку знал, что они должны быть у него. Поскольку в отношении Теникайтеса действовало условно-досрочное освобождение, он не хотел участвовать, но все же отыскал семена дома.
Согласно протоколу допроса Аулова, мужчины явно предчувствовали задержание. За день до ареста Аулов встретился с Теникайтесом, который посоветовал ему собрать деньги и нанять хорошего адвоката за 1500 евро. "Я не понимал, почему он посоветовал мне нанять адвоката и почему меня должны поймать", - сказал Аулов.
Аулова обвинили в пособничестве незаконному выращиванию конопли и незаконному обороту наркотика в больших количествах. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, из которых было вычтено время предварительного заключения. Таким образом, мужчина был приговорен к четырем годам восьми месяцам и трем дням лишения свободы.
Теникаайтс был признан виновным в умышленном пособничестве незаконному выращиванию конопли даже после того, как он уже был осужден за преступление, связанное с наркотиками. В его случае неотбытые наказания и предыдущие преступления, выявленные в ходе текущего расследования, были суммированы. Таким образом, суд приговорил его к тюремному заключению на четыре года, шесть месяцев и 28 дней, из которых шесть месяцев должны быть проведены под электронным наблюдением.
Оставшиеся сроки тюремного заключения не будут подлежать исполнены, если Теникайтес не совершит новое преступление в течение пяти лет.
Суд обязал Осипова выплатить 6016 евро, Аулова - 4630 евро и Теникайтеса - 1630 евро в качестве процессуальных издержек.