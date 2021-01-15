Даугавиньш повторил свой рекорд результативности в КХЛ

"Витязь" на выезде уступил челябинскому "Трактору" со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Единственную шайбу гостей на 17-й минуте третьего периода забросил Каспар Даугавиньш.

Латвийский нападающий в этом матче провёл на льду 19 минут 12 секунд, нанёс шесть бросков по воротам, выиграл два из пяти вбрасываний и заработал две штрафные минуты.

В текущем сезоне Даугавиньш сыграл за "Витязь" в 43 матчах, забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач. В списке лучших бомбардиров КХЛ Даугавиньш занимает девятое место, имея в своём активе 40 очков.

Таким образом, нападающий повторил свой рекорд результативности в регулярном чемпионате, который он установил в прошлом сезоне. Тогда Даугавиньш в 59 матчах забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу.