Павлютс: при разработке плана вакцинации приходится оперировать многими неизвестными

Оценивая ситуацию с Covid-19, он подчеркнул, что она сложная, но относительно стабильная. В больницах все еще много больных, но стремительного роста их количества не наблюдается.

Правительство постановило объявить вакцинацию проектом национального масштаба, в рамках которого поставлена задача создать до марта возможности для вакцинации десятков тысяч человек в неделю.

Для реализации такого проекта необходимо соответствующее управление. Павлютс выразил надежду, что бюро по управлению процессом вакцинации начнет работу уже в конце следующей недели.

Также в ближайшие две недели будут внесены улучшения в план вакцинации. Уже завтра, 15 января, состоится дискуссия с представителями отрасли информационных технологий и логистики, чтобы создать эффективную систему.

По словам Павлютса, в настоящее время основные вопросы связаны именно с поставками вакцин. "Ранее доставленные вакцины практически исчерпаны. Следующие грузы мы можем получить в феврале, когда предусмотрена доставка более 20 000 вакцин Moderna. Они будут использованы, чтобы завершить вакцинацию медиков и начать вакцинацию в центрах социального ухода", - сообщил министр.