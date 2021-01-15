Полиция в Германии не призывает не вакцинироваться

5 января некая пользовательница Facebook опубликовала видео. На нем видна улица с проезжающими машинами и слышны заявления на немецком языке через мегафон. Подпись к видео гласит:

"Полиция в Германии ездит по районам города и предупреждает НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, потому что вакцина не дает никакой гарантии".

Хотя ряд пользователей в комментариях пишут, что это фейк, постом поделились полторы тысячи человек, в том числе и в Латвии.

Автор поста не ответила на просьбу Re:Check указать источник информации и место события.

Данное видео в начале января распространилось в соцсетях на немецком языке. Утверждалось, будто врач из машины Франкфуртской полиции при помощи громкоговорителя предупреждает об опасности вакцин. Однако полиция Франкфурта 4 января свою причастность к подобным сообщениям опровергла и назвала это неправдой. Сообщения передавались из машины демонстрантов. Об этом также писало интернет-издание Frankfurter Neue Presse.

ФОТО: Скриншот с Facebook

Также некий другой пользователь поделился этим же видео с подписью на русском языке. Однако он писал уже о том, что в Германии по улицам ездят врачи, "призывают отказываться от вакцинации и предупреждают об опасности вакцины". Автор поста пишет о предупреждении касательно генетических экспериментов и что побочные эффекты вакцин - это "массовые смерти, рак и стерилизация". Постом поделились почти 500 человек. Эти утверждения неправдивы и не имеют никакого основания.

На данный момент в Евросоюзе одобрены для использования вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Re:Check уже писал, что вакцины от Covid-19 не вмешиваются в гены и не вызывают генных мутаций. Кроме того, они не вызывают массовых смертей и таких серьезных последствий, как утверждает автор поста. В Латвии ранее также распространялась неправдивая информация о серьезных побочных эффектах у вакцинированных медиков.

После вакцинации могут быть побочные эффекты, чаще всего - боль в месте вакцинации, усталость, головная боль, боли в мышцах, дрожь, боли в суставах, лихорадка. Некоторые люди сообщили об аллергической реакции.