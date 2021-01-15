С пятницы при въезде в Латвию нужно предъявлять отрицательный тест на Covid-19

Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Эти правила вступают в силу одновременно с введением аналогичного регулирования в Литве и Эстонии.

Подтверждение в виде результата теста, справки от врача, справки о наличии антител или другого медицинского документа, подтверждающего, что человек не заразен, нужно предъявлять перевозчику, например, авиакомпании. В противном случае человеку будет отказано в посадке на рейс.

При въезде в Латвию на личном автомобиле отметка об отрицательном результате теста должна быть сделана в анкете Covidpass.lv. Соблюдение этого требования будет в выборочном порядке проверяться Государственной пограничной охраной или Государственной полицией.

Тест на Covid-19 перед въездом в Латвию смогут не сдавать дети до 11 лет, лица, вакцинированные против Covid-19, сотрудники компании-перевозчика, моряки, которые направляются на свое место работы или обратно, транзитные пассажиры, которые не покидают зону аэропорта, а также представители дипломатического корпуса.

Также сдавать тест не потребуется жителям приграничных территорий, которые ежедневно пересекают границу для работы, учебы и других подобных нужд и могут это подтвердить.