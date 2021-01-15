Общественный транспорт Риги во время комендантского часа будет курсировать до 22:00

Комендантский час действует с вечера пятницы. В выходные дни с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.
В последний рейс общественный транспорт Rīgas satiksme отправится в 22:00 до второго конечного пункта маршрута.
Напомним, чтобы снизить риск распространения Covid-19, до 25 января все жители Латвии должны по выходным с 22:00 до 05:00 оставаться по домам.
Комендантский час в силе 15 и 16 января, а также 22 и 23 января.
Важный момент, в котором многие путаются - ограничения не распространяются на ночь с воскресенья на понедельник, они в силе:
- в ночь с пятницы на субботу;
- в ночь с субботы на воскресенье.
Местам торговли и оказания услуг разрешено работать с 06:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая правил. Ограничения по времени работы также применяются к местам общественного питания, которые по-прежнему могут выдавать еду и напитки только навынос.