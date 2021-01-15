Общественный транспорт Риги во время комендантского часа будет курсировать до 22:00

Комендантский час действует с вечера пятницы. В выходные дни с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.

В последний рейс общественный транспорт Rīgas satiksme отправится в 22:00 до второго конечного пункта маршрута.

Напомним, чтобы снизить риск распространения Covid-19, до 25 января все жители Латвии должны по выходным с 22:00 до 05:00 оставаться по домам. 1

Комендантский час в силе 15 и 16 января, а также 22 и 23 января.

Важный момент, в котором многие путаются - ограничения не распространяются на ночь с воскресенья на понедельник, они в силе:

в ночь с пятницы на субботу;

в ночь с субботы на воскресенье.