Пт, 15.01.2021
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Хенрик Данусевич, глава Латвийской ассоциации торговцев
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Общественный транспорт Риги во время комендантского часа будет курсировать до 22:00

Трамвай после снегопада в Риге ФОТО: Zane Bitere/LETA

Общественный транспорт в Риге во время комендантского часа будет курсировать до 22:00, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Комендантский час действует с вечера пятницы. В выходные дни с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.

В последний рейс общественный транспорт Rīgas satiksme отправится в 22:00 до второго конечного пункта маршрута.

Напомним, чтобы снизить риск распространения Covid-19, до 25 января все жители Латвии должны по выходным с 22:00 до 05:00 оставаться по домам.

Комендантский час в силе 15 и 16 января, а также 22 и 23 января.

Важный момент, в котором многие путаются - ограничения не распространяются на ночь с воскресенья на понедельник, они в силе:

  • в ночь с пятницы на субботу;
  • в ночь с субботы на воскресенье.

Местам торговли и оказания услуг разрешено работать с 06:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая правил. Ограничения по времени работы также применяются к местам общественного питания, которые по-прежнему могут выдавать еду и напитки только навынос.

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