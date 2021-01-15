Когда командир студенческого батальона Земессардзе в конце прошлого года разослал призывы солдатам своего батальона подать заявку на участие в мероприятиях по контролю комендантского часа, отзывчивость была большой. Вечерами последних дней года, когда у многих могло иметься желание остаться дома и встретить Новый год в кругу семьи, на призывы командира отправиться на улицы и помочь полиции в контроле мероприятий комендантского часа отозвалось много земессаргов.

Подготовка к потенциальному комендантскому часу в Земессардзе началась еще весной прошлого года. Мир охватила первая волна эпидемии Covid-19, было много неизвестного о том, как будут развиваться события и каким будет будущее.

Еще весной 2020 года Земессардзе начало подготовку к еще куда более худшему сценарию. Была проведена координация действий с полицией, а сотрудники полиции обучили земессаргов предотвращению эскалации потенциальных беспорядков и навыкам ведения переговоров с протестующими.

Еще во время первой волны эпидемии Covid-19 и летом, по сравнению с другими странами, в Латвии было относительно спокойно, но осенью наша страна оказалась вовлечена во вторую глобальную волну эпидемии, и конец года оказался моментом, когда у нас был введен комендантский час или запрет находиться на улице без оправдательной причины в период времени с 22 до 5 часов утра. Первое такое распоряжение правительства после восстановлений независимости. В прошлый раз комендантский час правительством Латвии был объявлен 80 лет назад - в 1940 году.

ФОТО: Jānis Vingris

Поддержку в мероприятиях по контролю комендантского часа оказывают те земессарги, которые активнее всего принимали участие в весеннем обучении. Это студенты вузов, владельцы предприятий, преподаватели, ученые и другие, кто хочет протянуть руку помощи в ограничении эпидемии. Командиру студенческого батальона подполковник Агрису Лиепиньшу, как солдату профессиональной службы, нужно выслушать любой приказ, однако земессарги в этом процессе участвуют добровольно. Это главная суть Земессардзе, а также сила, доказательство, что Земессардзе свои функции выполняет хорошо.

В рядах студенческого батальона есть ряд известных людей - министр обороны Артис Пабрикс, мэр Риги Мартиньш Стакис, его заместитель Вилнис Кирсис, госсекретарь Янис Гарисонс и другие.

На новогодних выходных время комендантского часа для земессаргов студенческого батальона оказалось активным - время патрулей совпало со взрывом газа в жилом доме в Агенскалнсе. Бригада быстрого реагирования Земессардзе в течение нескольких минут прибыла на место происшествия и заблокировала округу, полиции не требовалось привлекать дополнительные ресурсы.

ФОТО: Jānis Vingris

Патрули

Спустя неделю после новогодних ограничений в штабе студенческого батальона снова прошла подготовка к следующим патрулям земессаргов. Распоряжение правительства предусматривает ограничения комендантского часа каждый конец недели до 25 января. Уже за несколько часов до начала ограничения перемещений в штабе собрались как солдаты обязательной службы, так и добровольцы. Проходит планирование, подготовка и инструктаж. Затем автомобили земессаргов разъезжаются по разным полицейским участкам Риги, откуда руководство полиции начинает патрулирование в городе.

Полиция разделяет солдат по экипажам - земессарги будут готовы принять участие в оказании поддержки, если полиции это потребуется.

Оперативный дежурный батальона в штабе следит за всем, что происходит в патрулях, и готов направить дополнительные силы.

ФОТО: Jānis Vingris

За полчаса до начала мероприятий комендантского часа ничто не свидетельствует об ожидаемых ограничениях. Лишь на автозаправочных станциях машин и людей больше, чем обычно. Закупаются в последний момент, чтобы успеть приобрести необходимое до десяти.

Даже за 15 минут до десяти незнающий не смог бы сказать, что сейчас начнется комендантский час. Дворники убирают снег с тротуаров, люди прогуливаются, на дорогах еще много машин, лишь общественный транспорт практически пуст. За несколько минут до десяти вся Рига начинает подсвечиваться синим цветом проблесковых маячков полицейского транспорта. Тогда и машин внезапно становится меньше, на улицах остаются лишь отдельные прохожие, спешащие попасть домой.

Вскоре после десяти можно увидеть лишь редкого человека, быстрыми шагами идущего домой, показывающего проезжающему мимо патрулю рукой в сторону своего подъезда. На протяжении всей ночи у дверей подъезда то там, то тут можно увидеть одинокого курильщика, который, увидев полицейскую машину, быстро нажимает код двери и исчезает за дверью.

ФОТО: Jānis Vingris

Рига во время ограничений практически пуста, однако иногда на протяжении всей ночи экипажи полиции встречают редких пешеходов. Некоторые передвигаются с заполненным подтверждением, но есть и те, кто показать его не может. Из транспорта чаще всего встречаются полицейские автомобили и такси, в которых с оправдательной причиной и подписанным подтверждением может находиться только один пассажир.

Земессарги, участвующие в патрулях, подтверждают, что в обществе наблюдается отзывчивость в соблюдении ограничений. Даже в новогоднюю ночь большая часть жителей следовала призывам правительства выстрелить заготовленные ракеты уже в полдесятого вечера и встретить Новый год в помещениях.