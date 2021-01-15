В Бауске на ротационном кольце фура осталась без груза

В аварию попала фура Iveco, перевозившая металлоконструкции. Как рассказал водитель крупногабаритной техники, дальнобойщик из Литвы, на кольце никаких слишком резких маневров он не совершал. Всему виной неправильно закрепленный груз.

Во время поворота металлические стержни вывалились из прицепа, в результате повредив его. Водитель был вынужден незамедлительно остановиться посреди кольца.

"Ремни лопнули. Все было в снегу, когда грузил груз. Загрузил со всем снегом, поэтому металлические стержни были скользкими", - рассказал водитель Iveco.

ФОТО: Скриншот видео из сюжета Degpunktā

Из-за аварии водителям в центре Бауски пришлось стоять в длинной пробке или искать объездные пути. Ситуацию облегчило прибытие полиции, которая начала регулировать движение.

Местные жители, увидев эту картину, добавили, что аварии с участием тяжелой техники на Баусском ротационном кольце наблюдаются регулярно, но чаще всего именно в зимний период. Не всем транспортным средствам хватает места, чтобы вывернуть, не наклоняя груз, особенно, если кольцо занесено снегом.