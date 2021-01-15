Фото ⟩ Землетрясение в Индонезии: минимум 26 погибших
В пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого погибли минимум 26 человек, а еще несколько сотен пострадали, сообщает AFP.
В пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого погибли минимум 26 человек, а еще несколько сотен пострадали, сообщает AFP.
Обрушилось множество зданий, в том числе две гостиницы, больница, торговый центр, здание местной администрации.
Спасатели ищут оказавшихся под обломками людей. Возможно, число жертв еще вырастет.
Землетрясение произошло в час ночи по местному времени, вызвав панику у жителей острова. Два с половиной года назад землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси унесли жизни 4,3 тысяч человек.
Эпицентр землетрясения находился в 36 километрах на юг от Мамудже, а его гипоцентр находился на глубине 18 километров, сообщила Геологическая служба США.
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