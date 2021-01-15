Пт, 15.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Фото ⟩ Землетрясение в Индонезии: минимум 26 погибших

ФОТО: Sadly Ashari Said / AP

В пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого погибли минимум 26 человек, а еще несколько сотен пострадали, сообщает AFP.

Обрушилось множество зданий, в том числе две гостиницы, больница, торговый центр, здание местной администрации.

Спасатели ищут оказавшихся под обломками людей. Возможно, число жертв еще вырастет.

Землетрясение произошло в час ночи по местному времени, вызвав панику у жителей острова. Два с половиной года назад землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси унесли жизни 4,3 тысяч человек.

Эпицентр землетрясения находился в 36 километрах на юг от Мамудже, а его гипоцентр находился на глубине 18 километров, сообщила Геологическая служба США.

Галерея: Землетрясение в Индонезии

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