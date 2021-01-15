Как в Голливуде: виллы в Латвии стоимостью в миллионы

Вот лишь некоторые из частных домов, стоимость которых превышает два миллиона евро.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Вилла, достойная кинофильма

Цена - 2 300 000 евро

Вилла находится в Лиелупе, на первой береговой линии на проспекте Булдуру. Она включает в себя озелененную придомовую территорию площадью 848 м2, в свою очередь площадь виллы составляет 433,2 квадратных метра.

Нулевой этаж виллы выделен под подземную автостоянку для двух машин, технические и хозяйственные помещения, а также баню. В свою очередь на первом этаже размещена обширная гостиная с камином, кухней и обеденной зоной с выходом на уличную террасу. На втором этаже - рабочий кабинет, три спальни и ванная комната, а на третьем этаже находится хозяйская спальня с частной гардеробной и ванной комнатами, а также обширной террасой для загорания.

Конструкция здания сделана из монолитного бетона, у него алюминиевые конструкции окон и вентилируемый фасад из каменной плитки.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Шик Межапарка

Цена - 4 500 000 евро

Улица Хамбургас - одна из красивейших улиц Межапарка. Уже многие десятилетия жизнь в этой упорядоченной среде привлекала различные посольства и известных в обществе людей, большие семьи и художников. На этой улице находится очень дорогая и элегантная постройка, похожая на небольшой дворец. И действительно - общая площадь дома может соревноваться с целым дворцом, в частности, площадь жилого дома составляет 1000 квадратных метров, а жилая площадь - 836 квадратных метров. В свою очередь общая площадь территории составляет 2193 квадратных метра.

Отдельные помещения выделены не только под бассейн, но и под турецкую баню и солярий. На хозяйской кухне с обеденным залом имеется отдельная гостиная с камином, откуда удобно попасть на уличную террасу, в библиотечную зону или отдельный кабинет. На второй этаж дома ведут роскошные ступени, являющиеся настоящим произведением искусства.

Территорию вокруг дома украшает прекрасный сад - посажены цветы, присутствуют характерные для Межапарка силуэты сосен, перемешавшиеся с различными декоративными насаждениями.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Резиденция в окружении соснового парка

Цена - 2 450 000 евро

Частный дом находится в очень тихом месте в Лиелупе, вблизи соснового парка, на проспекте Булдуру, который считается одним из самых изысканных районов жилых домов в Юрмале.

Построенная в классическом стиле резиденция находится на обширной и благоустроенной территории, имеется ухоженный сад с дорожками из брусчатки, освещением, автоматическими воротами и видеонаблюдением.

На первом этаже дома оборудованы гостиная, отдельная кухня, отдельная столовая, гостиная с фортепиано, кабинет и зимний сад. На второй этаж ведет красивая деревянная витая лестница. На придомовой территории находится отдельный банный домик, отлично подходящий как для отдыха, так и для релаксирующих процедур.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Жемчужина югендстиля

Цена - 4 700 000 евро

Достойная герцога резиденция находится почти на самом берегу моря. Построенное в югендстиле здание полностью реновировано с сохранением исторической архитектуры дома. Роскошный юрмальский дом получил несколько наград за дизайн здания и сада.

В доме оборудованы обширная кухня, пол которой устлан венецианским мрамором, пять спален, библиотека, рабочий кабинет, девять ванных комнат, кухонное помещение и столовая. В каждой спальне есть ванна и гардеробная.