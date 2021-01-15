Шуплинска: продления каникул для учеников младших классов не будет

Политик усматривает определенные предпосылки, чтобы вернуться к учебе очно, в частности, если эпидемиологическая ситуация и не станет лучше, то хотя бы стабилизируется, как и стабилизируется работа больниц. Если удельный вес положительных тестов не будет выше 6-7%, то можно будет говорить о возвращении к хотя бы частично очному обучению.

В целом, набор требований безопасности в школах включает обязательное использование масок, регулярную дезинфекцию, вентиляцию и, насколько это возможно, соблюдение дистанции, кроме того, для удержания нормальной эпидемиологической ситуации необходимо и соблюдение требований безопасности в связи с Covid-19 и в рамках семьи.

Шуплинска отметила, что также нужно смотреть, будет ли возможно не продолжать в Латвии установленный из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации. Его отмена будет означать, что самоуправления получат более широкие возможности самим устанавливать требования безопасности в своих учебных учреждениях соответственно ситуации с Covid-19 в каждом конкретном месте.

По словам министра, в случае худшего варианта ученикам младших классов придется учиться полностью удаленно.

Политик отметила, что из-за этих опасений в понедельник были возобновлены съемки проекта "Твой класс", и она считает, что новые материалы "Твоего класса" помогут облегчить процесс обучения как для учителей, так и для родителей.

Ссылаясь на исследования, министр повторно отметила, что ученики 1-6 классов удаленно могут освоить только 50% нужного материала, поэтому этим классам стоило бы вернуться к очному обучению. Недавно был закончен и опрос школ, в ходе которого 80% школ выразили мнение, что младшим классам нужно начать снова ходить в школу.