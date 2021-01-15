В четверг против Covid-19 было привито рекордное число людей
В четверг в Латвии против Covid-19 были привиты 1688 человек, общее число вакцинированных достигло 13 129, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В четверг в Латвии против Covid-19 были привиты 1688 человек, общее число вакцинированных достигло 13 129, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Таким образом, вакцину против Covid-19 в четверг получило наибольшее количество людей за одни сутки.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter выразил удовлетворение достигнутым результатом вакцинации, указав, что таким образом вакцину от Covid-19 на данный момент получили примерно 0,7% от общего числа жителей Латвии.
Латвия на данный момент получила 30 225 доз вакцин Comirnaty фармацевтических предприятий Pfizer и BioNTech и 1200 доз вакцин компании Moderna. Они предусмотрены для 15 727 человек, так как для вакцинации одного человека необходимы две дозы. Это означает, что сейчас использовано 84,5% доступных вакцин.
Напомним, с 28 декабря первыми против Covid-19 начали вакцинировать работников больших больниц, 9 декабря начали прививать семейных врачей, а с 11 января эта возможность доступна всем работникам медучреждений, которые этого захотят.