В четверг против Covid-19 было привито рекордное число людей

Таким образом, вакцину против Covid-19 в четверг получило наибольшее количество людей за одни сутки.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter выразил удовлетворение достигнутым результатом вакцинации, указав, что таким образом вакцину от Covid-19 на данный момент получили примерно 0,7% от общего числа жителей Латвии.

Латвия на данный момент получила 30 225 доз вакцин Comirnaty фармацевтических предприятий Pfizer и BioNTech и 1200 доз вакцин компании Moderna. Они предусмотрены для 15 727 человек, так как для вакцинации одного человека необходимы две дозы. Это означает, что сейчас использовано 84,5% доступных вакцин.