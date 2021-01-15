Пт, 15.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Разрешены пассажирские перевозки во все страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарию и Великобританию

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

С сегодняшнего дня в связи с усилением мер эпидемиологической безопасности для пассажиров и введением требования об обязательном тесте на Covid-19 перед въездом в Латвию разрешены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом в пределах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также Швейцарии и Великобритании.

Ранее международные пассажирские перевозки не были разрешены в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. жителей вдвое превышала средний показатель по ЕС и ЕЭЗ.

С сегодняшнего дня для въезда в Латвию требуется предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Эти правила вступают в силу одновременно с введением аналогичного регулирования в Литве и Эстонии.

Подтверждение в виде результата теста, справки от врача, справки о наличии антител или другого медицинского документа, подтверждающего, что человек не заразен, нужно предъявлять перевозчику, например, авиакомпании. В противном случае человеку будет отказано в посадке на рейс.

При въезде в Латвию на личном автомобиле отметка об отрицательном результате теста должна быть сделана в анкете Covidpass.lv. Соблюдение этого требования будет в выборочном порядке проверяться Государственной пограничной охраной или Государственной полицией.

Тест на Covid-19 перед въездом в Латвию смогут не сдавать дети до 11 лет, лица, вакцинированные против Covid-19, сотрудники компании-перевозчика, моряки, которые направляются на свое место работы или обратно, транзитные пассажиры, которые не покидают зону аэропорта, а также представители дипломатического корпуса.

Также сдавать тест не потребуется жителям приграничных территорий, которые ежедневно пересекают границу для работы, учебы и других подобных нужд и могут это подтвердить.

Требование 10-дневной самоизоляции, а также другие меры предосторожности после въезда в Латвию из стран с высоким риском заражения остаются в силе.

 

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