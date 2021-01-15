За сутки выявлено 1084 случая Covid-19, скончались 15 человек

С начала пандемии в Латвии умерло 935 пациентов с Covid-19.

В четверг сделано 12 453 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 12 451 человека, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 652,7 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 54 066 человек.