За сутки выявлено 1084 случая Covid-19, скончались 15 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1084 новых случая Covid-19, скончались 15 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1084 новых случая Covid-19, скончались 15 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Получена информация о 15 умерших:
С начала пандемии в Латвии умерло 935 пациентов с Covid-19.
В четверг сделано 12 453 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 12 451 человека, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 652,7 случая на 100 000 населения.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 54 066 человек.