Пт, 15.01.2021
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Алексей Навальный
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За сутки выявлено 1084 случая Covid-19, скончались 15 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1084 новых случая Covid-19, скончались 15 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Получена информация о 15 умерших:

  • один человек входил в возрастную группу от 30 до 35 лет,
  • один - от 40 до 50 лет,
  • двое - от 55 до 65 лет,
  • трое - от 65 до 75 лет,
  • пятеро - от 75 до 85 лет,
  • трое - от 89 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 935 пациентов с Covid-19.

В четверг сделано 12 453 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 12 451 человека, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 652,7 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 54 066 человек.

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