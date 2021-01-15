ВИДЕО ⟩ Капризов дебютировал в НХЛ и сразу установил рекорд

Российский хоккеист дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" (4:3). В первой же игре за "дикарей" Кирилл Капризов принёс своей команде победу, параллельно с этим ещё и дважды ассистировав одноклубникам.

23-летний Капризов стал первым новичком в истории лиги, который в дебютном матче набрал 3 (1+2) очка и стал автором победного гола в овертайме.

"Миннесота" выбрала Капризова в 2015 году на драфте НХЛ под общим 135-м номером, но свой первый матч за американский клуб хоккеист провёл лишь 2029 дня спустя.