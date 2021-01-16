Прямая речь ⟩ Как выживают кафе во времена пандемии? От домашнего Mamkafe до уютного Kotoffski

Владелица кафе Вероника признает, что, когда правительство объявило о первых ограничениях, заведение получило 100% отказов и кафе пришлось закрыть: "Все выходные были расписаны на месяц вперед. Мы успешно проводили кулинарные мастер-классы для детей, люди любили отмечать у нас свои семейные праздники, мы понемногу начинали продвигать свои плато с закусками.

Когда объявили первые ограничения, мы получили 100% отказов. Все резервации, банкеты, заказы на плато были отменены. Казалось, что земля ушла из-под ног".

На тот момент для семьи Вероники, состоящей из двух взрослых и двух детей дошкольного возраста, кафе было единственным источником дохода - семейное кафе во всех смыслах. Работники ушли на пособия по простою, а Веронике, как члену правления, в пособии было отказано. Но девушка не была готова сдаваться и опускать руки. Оказавшись в безвыходной ситуации, пришлось придумывать новые форматы работы: "Поставила платную рекламу на плато с закусками. На тот момент, если я правильно помню, их было всего два вида.

Я была одним работником, который являлся и поваром, и администратором, и курьером, и закупщиком.

Первое время мне активно помогал мой муж. Заказов поначалу было немного, но их хватало на покрытие хотя бы части убытков. На Пасху мы запустили продажу мини-куличиков, ко Дню матери начали печь капкейки и сделали коробочки с домашними сладостями.

Делали то, что нужно людям на данный момент! И я благодарна каждому, кто делал у нас тогда заказы.

Когда были сняты первые ограничения, заказы хлынули сплошным потоком. Сейчас у меня целая команда и мы можем отдать более 2500 закусок за смену. Наш рабочий день начинается в 5-6 утра, всю продукцию мы изготавливаем в день отдачи.

Недавно мы получили статус производства, и впереди еще два проекта, помимо закусок. Да, сейчас, в связи с ограничениями, нам опять непросто. Но сейчас я точно знаю, что мы будем делать дальше.

Я благодарна 2020 году за опыт и за то, что я нашла дело своей жизни. То дело, от которого горят глаза и нет сил сидеть на месте".

ФОТО: Facebook/@dzivoklis76

Kotoffski: "Люди приходят к нам не за едой, а за атмосферой и уютом"

Если с работой во время режима ЧС традиционных заведений общественного питания более-менее все понятно, то как быть тем, кто предлагает весьма необычные для данной сферы услуги? Одно из таких заведений находится в Даугавпилсе: Kotoffski - единственное кафе в Латвии, предлагающее возможность не только попробовать необычные десерты и вкусные напитки, но и насладиться дружеской компанией сразу шести роскошных котов.

Именно из-за главной фишки заведения ситуация с коронавирусом ударила по котокафе особенно больно: "Мы закрыты с ноября месяца. Пробовали работать на доставку, но люди приходят к нам не за едой, а за атмосферой и уютом. Поэтому идея с доставкой быстро провалилась", - признает директор заведения Анита.

Она отмечает, что за время режима ЧС кафе пришлось прибегнуть к самым разным форматам: сдавали помещения для фотосессий, продавали подарочные карты и праздничное печенье в форме котиков.

"Потом запретили и фотосессии, а печенье после праздников перестало пользоваться спросом. Мы не коммерческая структура, поэтому государство в помощи нам отказало. Остается рассчитывать только на пожертвования", - отмечает Анита. Она не унывает, надеется на лучшее и больше всего переживает за котов, которые, по ее словам, очень скучают по людям и сильно нуждаются в общении.