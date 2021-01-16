Прямая речь ⟩ Как выживают кафе во времена пандемии? От домашнего Mamkafe до уютного Kotoffski

Из-за активного распространения Covid-19 правительством было принято решение закрыть на неопределенный срок все заведения общественного питания в Латвии. Работает только еда навынос. Mamkafe, Shamna Ve Salta, Kotoffski, Dzīvoklis 76 - пусть это кафе-малыши, но это рабочие места, дело сердца и вопрос совести. Как они выживают во времена пандемии? RUS TVNET выслушал откровения малых предпринимателей.
Mamkafe: "Сама встала за стойку"
До пандемии Mamkafe позиционировало себя не только как семейное кафе, но и как место, где "мама может не волноваться из-за пролитого на стол сока или из-за того, что малыш облился молоком, место, где можно комфортно кормить ребенка грудью, не стесняясь взглядов окружающих". Неудивительно, что кафе с подобной философией так полюбилось рижанкам. Более того, кто еще по достоинству может оценить вкус домашнего винегрета или селедки под шубой? Конечно, хозяйка, решившая отдохнуть от ежедневных хлопот и готовки, пока любимое чадо резвится неподалеку.
Сегодня Mamkafe, как и другим кафе и ресторанам приходится тяжело. Директор заведения Ксения Соловьева признается, что была вынуждена сократить штат и сама встать за стойку. "Я очень хорошо помню вхождение в первый период ЧС, свои мысли, чувства. Что делать, как жить Mamkafe? В моем окружении нет никого, кого бы не затронула Covid-эпопея", - рассказала RUS TVNETКсения.
Во время режима ЧС Mamkafe продолжает работать на доставку: "Нас очень поддерживали и поддерживают. У нас очень лояльные и отзывчивые клиенты, мы многих знаем по именам, мы изучили пристрастия и пожелания. Это даже не клиентоориентированность, это действительно персонализация. Тяжело. Сейчас еще тяжелее. Но мы придумываем всякие фишечки: расширили меню, сотрудничаем с помогающими организациями и теми, кому нужна помощь, ищем какие-то новые нюансы, которые помогут нам охватить больше клиентов.
Но самое главное, что транслирует моя команда - это любовь! Любовь к тому, для кого они готовят, упаковывают, везут реально в каждой ложке. И именно это, я думаю, сподвигает людей возвращаться к нам", - говорит Ксения.
Shamna Ve Salta: "Доставка не спасает ни экономически, ни душевно"
У ресторана со сложным на первый взгляд названием Shamna Ve Salta миссия немного другая - познакомить латвийцев с израильской и традиционной еврейской кухней. Форшмак, фалафель, матбуха, баба гануш - если вы ничего не знаете об этих блюдах, здесь всегда готовы рассказать, показать и вкусно накормить. Правда, сегодня, к сожалению, на израильское радушие надеяться не приходится - остается довольствоваться сухим общением с курьером (с дистанцией в 2 метра, само собой).
"Помимо того, что мы кормили наших гостей, мы обнимали их, любили, помнили, у кого болит голова, а у кого аллергия на курицу", - вспоминает былые времена хозяйка заведения Милана. Она признает, что с кризисом и закрытием ресторанов из их жизни пропало главное - общение с людьми.
"Доставка не спасает ни экономически, ни душевно. Никогда бездушный интернет и курьерские компании не заменят тепло душ, тепло нужных слов и тепло объятий", - добавляет она.
Dzīvoklis 76: "100% отказов, земля ушла из-под ног"
Dzīvoklis 76 - еще одно популярное в Риге семейное кафе, о котором, кажется, наслышан каждый родитель - помимо домашней еды, заведение славится отличным детским уголком и теплой домашней атмосферой - важные аргументы для тех, кто хочет комфортно провести время в кругу семьи, даже если самым маленьким ее членам едва исполнилось 3 года.
Владелица кафе Вероника признает, что, когда правительство объявило о первых ограничениях, заведение получило 100% отказов и кафе пришлось закрыть: "Все выходные были расписаны на месяц вперед. Мы успешно проводили кулинарные мастер-классы для детей, люди любили отмечать у нас свои семейные праздники, мы понемногу начинали продвигать свои плато с закусками.
Когда объявили первые ограничения, мы получили 100% отказов. Все резервации, банкеты, заказы на плато были отменены. Казалось, что земля ушла из-под ног".
На тот момент для семьи Вероники, состоящей из двух взрослых и двух детей дошкольного возраста, кафе было единственным источником дохода - семейное кафе во всех смыслах. Работники ушли на пособия по простою, а Веронике, как члену правления, в пособии было отказано. Но девушка не была готова сдаваться и опускать руки. Оказавшись в безвыходной ситуации, пришлось придумывать новые форматы работы: "Поставила платную рекламу на плато с закусками. На тот момент, если я правильно помню, их было всего два вида.
Я была одним работником, который являлся и поваром, и администратором, и курьером, и закупщиком.
Первое время мне активно помогал мой муж. Заказов поначалу было немного, но их хватало на покрытие хотя бы части убытков. На Пасху мы запустили продажу мини-куличиков, ко Дню матери начали печь капкейки и сделали коробочки с домашними сладостями.
Делали то, что нужно людям на данный момент! И я благодарна каждому, кто делал у нас тогда заказы.
Когда были сняты первые ограничения, заказы хлынули сплошным потоком. Сейчас у меня целая команда и мы можем отдать более 2500 закусок за смену. Наш рабочий день начинается в 5-6 утра, всю продукцию мы изготавливаем в день отдачи.
Недавно мы получили статус производства, и впереди еще два проекта, помимо закусок. Да, сейчас, в связи с ограничениями, нам опять непросто. Но сейчас я точно знаю, что мы будем делать дальше.
Я благодарна 2020 году за опыт и за то, что я нашла дело своей жизни. То дело, от которого горят глаза и нет сил сидеть на месте".
Kotoffski: "Люди приходят к нам не за едой, а за атмосферой и уютом"
Если с работой во время режима ЧС традиционных заведений общественного питания более-менее все понятно, то как быть тем, кто предлагает весьма необычные для данной сферы услуги? Одно из таких заведений находится в Даугавпилсе: Kotoffski - единственное кафе в Латвии, предлагающее возможность не только попробовать необычные десерты и вкусные напитки, но и насладиться дружеской компанией сразу шести роскошных котов.
Именно из-за главной фишки заведения ситуация с коронавирусом ударила по котокафе особенно больно: "Мы закрыты с ноября месяца. Пробовали работать на доставку, но люди приходят к нам не за едой, а за атмосферой и уютом. Поэтому идея с доставкой быстро провалилась", - признает директор заведения Анита.
Она отмечает, что за время режима ЧС кафе пришлось прибегнуть к самым разным форматам: сдавали помещения для фотосессий, продавали подарочные карты и праздничное печенье в форме котиков.
"Потом запретили и фотосессии, а печенье после праздников перестало пользоваться спросом. Мы не коммерческая структура, поэтому государство в помощи нам отказало. Остается рассчитывать только на пожертвования", - отмечает Анита. Она не унывает, надеется на лучшее и больше всего переживает за котов, которые, по ее словам, очень скучают по людям и сильно нуждаются в общении.