Пт, 15.01.2021
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Хенрик Данусевич, глава Латвийской ассоциации торговцев
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Это произошло: официально подписан договор о введении депозита тары

Кандидат на должность главы VDD Элита Баклане-Ансберга ФОТО: Ieva Makare/LETA

14 января Государственная служба окружающей среды и предприятие Depozīta iepakojuma operators подписали договор о введении системы депозита тары напитков, сообщает агентство LETA.

Договор предусматривает введение депозитной системы в феврале будущего года и содержит условия для достижения выдвинутых целей и надзора и контроля за введением системы.

В конце 2020 года VDD выбрала оператором депозитной системы упаковки напитков предприятие Depozīta iepakojuma operators.

В Латвии депозитную систему планируется ввести с 1 февраля 2022 года. В установленный срок VDD получила две заявки от претендентов в операторы депозитной системы - от Depozīta iepakojuma operators и Nulles depozīts. Оценка полученных заявок осуществлялась в два круга.

Основной капитал Depozīta iepakojuma operators составляет 112 500 евро, предприятие было создано в июне 2020 года. Владельцами компании являются Alus un dzērienu iepakojuma savienība (20%), Coca-Cola HBC Latvia (20%), Cēsu alus (13,33%), Cido grupa (13,33%), PET Baltija (13,33%), Aldaris (13,33%) и Латвийское объединение пивоваров (6,67%), свидетельствует информация Firmas.lv.

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