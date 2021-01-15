Это произошло: официально подписан договор о введении депозита тары
14 января Государственная служба окружающей среды и предприятие Depozīta iepakojuma operators подписали договор о введении системы депозита тары напитков, сообщает агентство LETA.
14 января Государственная служба окружающей среды и предприятие Depozīta iepakojuma operators подписали договор о введении системы депозита тары напитков, сообщает агентство LETA.
Договор предусматривает введение депозитной системы в феврале будущего года и содержит условия для достижения выдвинутых целей и надзора и контроля за введением системы.
В конце 2020 года VDD выбрала оператором депозитной системы упаковки напитков предприятие Depozīta iepakojuma operators.
В Латвии депозитную систему планируется ввести с 1 февраля 2022 года. В установленный срок VDD получила две заявки от претендентов в операторы депозитной системы - от Depozīta iepakojuma operators и Nulles depozīts. Оценка полученных заявок осуществлялась в два круга.
Основной капитал Depozīta iepakojuma operators составляет 112 500 евро, предприятие было создано в июне 2020 года. Владельцами компании являются Alus un dzērienu iepakojuma savienība (20%), Coca-Cola HBC Latvia (20%), Cēsu alus (13,33%), Cido grupa (13,33%), PET Baltija (13,33%), Aldaris (13,33%) и Латвийское объединение пивоваров (6,67%), свидетельствует информация Firmas.lv.