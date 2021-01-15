Это произошло: официально подписан договор о введении депозита тары

Договор предусматривает введение депозитной системы в феврале будущего года и содержит условия для достижения выдвинутых целей и надзора и контроля за введением системы.

В конце 2020 года VDD выбрала оператором депозитной системы упаковки напитков предприятие Depozīta iepakojuma operators.

В Латвии депозитную систему планируется ввести с 1 февраля 2022 года. В установленный срок VDD получила две заявки от претендентов в операторы депозитной системы - от Depozīta iepakojuma operators и Nulles depozīts. Оценка полученных заявок осуществлялась в два круга.