Ой, всё! ⟩ Как понять, что и кто - твое, а что - не твое? Как быть с токсичными людьми вокруг?

В этом выпуске:
- Что такое звуковая медитация (если отбросить все религиозные направления) и кому она нужна.
- Что такое осознанность.
- Илона рассказывает, как пришла к этой самой осознанности.
- Ника рассказывает о самом вкусном завтраке в ее жизни.
- Пытаемся разобраться, как понять, что и кто - твое, а что - не твое.
- Кто такие "токсичные" люди?
- Почему "причинять добро" другим не следует.
А еще - суперуспокаивающий голос Илоны и та самая медитативная музыка из ее альбома Time To.
Илона - музыкант, которая проводит сессии звуковой медитации. Она также работает над тем, чтобы к июлю можно было заниматься и с детьми, а в перерывах пишет медитативные картины точечной техникой:
Не немного, а даже больше я писала об Илоне тут:
Аудиооформление подкаста: Павел Рутковскис
Дизайн лого: Катрина Делле