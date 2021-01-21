Чт, 21.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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  • Как понять, что и кто - твое, а что - не твое? Как быть с токсичными людьми вокруг?
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Ой, всё! ⟩ Как понять, что и кто - твое, а что - не твое? Как быть с токсичными людьми вокруг?

ФОТО: Rus TVNET

Вы не верили? А я снова сделала это! Представляем пятый выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз у нас в гостях - музыкант, которая проводит сессии звуковой медитации, - Илона Пантеле. 

В этом выпуске:

  • Что такое звуковая медитация (если отбросить все религиозные направления) и кому она нужна.
  • Что такое осознанность.
  • Илона рассказывает, как пришла к этой самой осознанности. 
  • Ника рассказывает о самом вкусном завтраке в ее жизни.
  • Пытаемся разобраться, как понять, что и кто - твое, а что - не твое.
  • Кто такие "токсичные" люди? 
  • Почему "причинять добро" другим не следует.

А еще - суперуспокаивающий голос Илоны и та самая медитативная музыка из ее альбома Time To.

Немного об Илоне

Илона - музыкант, которая проводит сессии звуковой медитации. Она также работает над тем, чтобы к июлю можно было заниматься и с детьми, а в перерывах пишет медитативные картины точечной техникой:

Не немного, а даже больше я писала об Илоне тут:

Аудиооформление подкаста: Павел Рутковскис
Дизайн лого: Катрина Делле

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