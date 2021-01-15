В Литве за сутки подтверждено 1149 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 476
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1149 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 26 человек. В Эстонии - 476 новых случаев и пять смертей.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1149 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 26 человек. В Эстонии - 476 новых случаев и пять смертей.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1149 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
За минувшие сутки выздоровели 1299 человек.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 165 560 случаев Covid-19, 100 495 человек выздоровело, 61 574 продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2376 человек.
Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 38 026 человек.
За минувшие сутки в Литве взято 9 842 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,788 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4295 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 476, то есть 11,1% от общего количества. Пятеро скончались.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 253 человек, а 214 новых случаев приходятся на Таллинн.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 578,64 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.
За сутки открыли 38 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 385 пациентов.