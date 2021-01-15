ФОТО ⟩ Бывшая итальянская теннисистка попала на обложку Playboy

29-летняя Бонджованни не достигла высоких результатов в спорте и решила переключиться на модельный бизнес, благодаря чему она украсила обложку январского выпуска Playboy Africa.

В период с 2014 по 2017 год Бонджованни провела лишь восемь матчей и во всех проиграла. Согласно сайту WTA, за время своей карьеры теннисистка заработала всего 526 долларов призовых.

Свой последний официальный матч итальянка провела в 2017 году, уступив в первом раунде квалификации турнира в Темплтоне американке Сабрине Сантамарии со счётом 0:6, 0:6. После этого, видимо, терпение Габриэллы лопнуло и она решила повесить ракетку на гвоздь.

После завершения карьеры Бонджованни получила степень магистра естественных наук и сегодня владеет четырьмя языками - итальянским, греческим, английским и испанским.