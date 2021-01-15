ФОТО ⟩ Бывшая итальянская теннисистка попала на обложку Playboy
Бывшая итальянская теннисистка Габриэлла Бонджованни приняла участие в фотосессии для мужского журнала Playboy.
Бывшая итальянская теннисистка Габриэлла Бонджованни приняла участие в фотосессии для мужского журнала Playboy.
29-летняя Бонджованни не достигла высоких результатов в спорте и решила переключиться на модельный бизнес, благодаря чему она украсила обложку январского выпуска Playboy Africa.
В период с 2014 по 2017 год Бонджованни провела лишь восемь матчей и во всех проиграла. Согласно сайту WTA, за время своей карьеры теннисистка заработала всего 526 долларов призовых.
Свой последний официальный матч итальянка провела в 2017 году, уступив в первом раунде квалификации турнира в Темплтоне американке Сабрине Сантамарии со счётом 0:6, 0:6. После этого, видимо, терпение Габриэллы лопнуло и она решила повесить ракетку на гвоздь.
После завершения карьеры Бонджованни получила степень магистра естественных наук и сегодня владеет четырьмя языками - итальянским, греческим, английским и испанским.
Не последнее место в жизни Габриэллы занимает модельный бизнес и заработок в Instagram - на её страницу подписаны более 20 тысяч человек.