В Лиепае из окна выпала девушка. Она пыталась сбежать с нелегальной вечеринки

Как сообщает портал со ссылкой на газету Kurzemes vards, в ночь на вторник, 12 января, в Лиепае во время нелегальной вечеринки несовершеннолетняя девушка выпала из окна второго этажа.

С тяжелой травмой головы она была доставлена в отделение реанимации Лиепайской больницы. По словам врачей, лечение будет длительным, а вопрос восстановления пока неясен.

Выяснилось, что в квартире находились десять подростков, которые праздновали день рождения одного из них. Половина присутствовавших были несовершеннолетними. Когда в сдаваемую в аренду посуточно квартиру наведались стражи порядка, несовершеннолетняя девушка решила избежать неприятностей, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, и попыталась выбраться на улицу через окно второго этажа, в результате чего сорвалась и упала.