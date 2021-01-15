Пт, 15.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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В Лиепае из окна выпала девушка. Она пыталась сбежать с нелегальной вечеринки

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На этой неделе в Лиепае из окна выпала девушка. С травмами она поступила в Лиепайскую региональную больницу, а в среду ее перевезли в Детскую клиническую больницу в Риге. Эту информацию порталу liepajniekiem.lv подтвердила Индра Грасе.

Как сообщает портал со ссылкой на газету Kurzemes vards, в ночь на вторник, 12 января, в Лиепае во время нелегальной вечеринки несовершеннолетняя девушка выпала из окна второго этажа.

С тяжелой травмой головы она была доставлена в отделение реанимации Лиепайской больницы. По словам врачей, лечение будет длительным, а вопрос восстановления пока неясен.

Выяснилось, что в квартире находились десять подростков, которые праздновали день рождения одного из них. Половина присутствовавших были несовершеннолетними. Когда в сдаваемую в аренду посуточно квартиру наведались стражи порядка, несовершеннолетняя девушка решила избежать неприятностей, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, и попыталась выбраться на улицу через окно второго этажа, в результате чего сорвалась и упала.

"В Государственной полиции в связи с произошедшим были начаты процессы административного правонарушения о нарушении установленных во время режима чрезвычайной ситуации правил, а именно за собрание, а также о том, что несовершеннолетние лица находятся в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, по делу, когда девушка, выпав из окна, получила травмы, начат уголовный процесс по пункту номер 23 Уголовного закона - "Преступные деяния против здоровья человека", - рассказала представитель Госполиции Мадара Шершнева.

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