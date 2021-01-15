В Лиепае из окна выпала девушка. Она пыталась сбежать с нелегальной вечеринки

Как сообщает портал со ссылкой на газету Kurzemes vards, в ночь на вторник, 12 января, в Лиепае во время нелегальной вечеринки несовершеннолетняя девушка выпала из окна второго этажа.
С тяжелой травмой головы она была доставлена в отделение реанимации Лиепайской больницы. По словам врачей, лечение будет длительным, а вопрос восстановления пока неясен.
Выяснилось, что в квартире находились десять подростков, которые праздновали день рождения одного из них. Половина присутствовавших были несовершеннолетними. Когда в сдаваемую в аренду посуточно квартиру наведались стражи порядка, несовершеннолетняя девушка решила избежать неприятностей, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, и попыталась выбраться на улицу через окно второго этажа, в результате чего сорвалась и упала.
"В Государственной полиции в связи с произошедшим были начаты процессы административного правонарушения о нарушении установленных во время режима чрезвычайной ситуации правил, а именно за собрание, а также о том, что несовершеннолетние лица находятся в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, по делу, когда девушка, выпав из окна, получила травмы, начат уголовный процесс по пункту номер 23 Уголовного закона - "Преступные деяния против здоровья человека", - рассказала представитель Госполиции Мадара Шершнева.