Убийство в Айзпуте могло остаться не раскрытым, если бы убийца не продал "место захоронения"

В апреле 2017 года в Айзпуте стало известно об одном из самых ужасных преступлений городка, которое тайно пролежало в земле 17 лет. В частности, в 2000 году без вести вместе с автомобилем пропал местный предприниматель с сомнительной славой - Айгар Зикманис, и именно его труп три года назад случайно нашли работники, прибиравшие заброшенную территорию.

Сравнивая остатки старого сарая с землей, тракторист зацепил закопанный автомобиль Audi, в котором находился человеческий скелет со следами пуль в черепе.

Дело об этом убийстве в полиции Курземского региона задержалось всего на пару дней. Принимая во внимание способ совершения преступления, его тяжесть и то, сколько оно оставалось нераскрытым, материалы переняли следователи из Риги. Они пришли к выводу, что Айгар Зикманис заплатил жизнью в споре о деньгах бизнеса деревообработки.

В ходе расследования убийства следователи выяснили, что у погибшего был бизнес-партнер, с которым у него были разногласия. Однако упомянутого бизнес-партнера не удалось сразу так легко найти. Уже долгое время он не находился в Латвии. После убийства подозреваемый продал собственность, уехал из страны и начал новую жизнь за рубежом.

Возможно, убийца спокойно дожил бы до конца своих дней, если бы не апрель 2017 года и старания рабочих. Теперь впереди суды и много лет за решеткой.

Сейчас к бывшему владельцу земли применен статус подозреваемого, он свою вину признал и теперь проходит следующий этап в сотрудничестве с прокуратурой.

За убийство при отягчающих обстоятельствах грозит пожизненное заключение или лишение свободы на 10-20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.