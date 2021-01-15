Муцениеце о Прилучном: "Мне казалось, что я не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он"

Она почти не снималась и посвятила себя детям - Мие и Тимофею, а Павел тем временем стал востребован в сериалах. Его популярность и гонорары росли. Издание "Комсомольская правда", цитируя актрису, подчеркивает, что было место изменам, также супруг мог поднять на Агату руку, а она все прощала.

"В наших проблемах я винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину", - рассказала Агата в интервью журналу Cosmopolitan.