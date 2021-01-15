Пт, 15.01.2021
Я играл с огнем и обжегся Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель о встрече с Лукашенко
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель о встрече с Лукашенко
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • ТВ&Персона
  • Муцениеце о Прилучном: "Мне казалось, что я не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он"
1 мин для прочтения

Муцениеце о Прилучном: "Мне казалось, что я не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он"

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео

Латвийская актриса Агата Муцениеце дала большое интервью журналу Cosmopolitan, в котором призналась, что во время брака с актером Павлом Прилучным ее самооценка упала до минимума. 

Она почти не снималась и посвятила себя детям - Мие и Тимофею, а Павел тем временем стал востребован в сериалах. Его популярность и гонорары росли. Издание "Комсомольская правда", цитируя актрису, подчеркивает, что было место изменам, также супруг мог поднять на Агату руку, а она все прощала. 

"В наших проблемах я винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину", - рассказала Агата в интервью журналу Cosmopolitan.

В феврале 2020 года супруги приняли решение о разводе. Пара развелась, но Павел регулярно берет к себе детей. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back