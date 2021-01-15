Мартин Дукурс выиграл серебро на этапе Кубка мира в Санкт-Морице
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на стартовавшем в швейцарском Санкт-Морице шестом этапе Кубка мира.
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на стартовавшем в швейцарском Санкт-Морице шестом этапе Кубка мира.
Лучшим на дистанции стал немец Александер Гасснер (2:16.85), а Мартин Дукурс проиграл ему всего 0,01 секунды и занял второе место. Бронзу завоевал японский скелетонист Юн Сунбин (+0,47). Томас Дукурс занял итоговое пятое место (+0.69).
Соревнования в швейцарском Санкт-Морице несколько раз прерывались на небольшую паузу из-за сильного снегопада, так как на трассе скопились сугробы.
Отметим, что этап Кубка мира в Санкт-Морице пропустили победители чемпионата Европы 2021 года россияне Елена Никитина и Александр Третьяков. Основной состав сборной России принял решение пропустить соревнования из стратегических соображений и как можно лучше подготовиться к чемпионату мира по скелетону, который пройдёт в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля.
Мартин Дукурс одержал победу на первых четырёх этапах Кубка мира, а на прошлой неделе на чемпионате Европы в немецком Винтерберге латвийский скелетонист занял второе место, уступив Третьякову.