Пт, 15.01.2021
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Мартин Дукурс выиграл серебро на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

Мартин Дукурс ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на стартовавшем в швейцарском Санкт-Морице шестом этапе Кубка мира. 

Лучшим на дистанции стал немец Александер Гасснер (2:16.85), а Мартин Дукурс проиграл ему всего 0,01 секунды и занял второе место. Бронзу завоевал японский скелетонист Юн Сунбин (+0,47). Томас Дукурс занял итоговое пятое место (+0.69).

Соревнования в швейцарском Санкт-Морице несколько раз прерывались на небольшую паузу из-за сильного снегопада, так как на трассе скопились сугробы. 

Отметим, что этап Кубка мира в Санкт-Морице пропустили победители чемпионата Европы 2021 года россияне Елена Никитина и Александр Третьяков. Основной состав сборной России принял решение пропустить соревнования из стратегических соображений и как можно лучше подготовиться к чемпионату мира по скелетону, который пройдёт в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля.

Мартин Дукурс одержал победу на первых четырёх этапах Кубка мира, а на прошлой неделе на чемпионате Европы в немецком Винтерберге латвийский скелетонист занял второе место, уступив Третьякову.

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