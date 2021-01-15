"Раньше это все по-другому называлось, а теперь - приличным словом "карантин"

Читали про женщину 2000 года рождения из Бауски, которая получила штраф в 4 тысячи евро за нарушение комендантского часа? Ну, во-первых, мы содрогнулись от слов "женщина 2000 года рождения". Им же сейчас лет по 9 должно быть, нет? Во-вторых, а за эти деньги нельзя себе просто город купить? В общем, история в том, что первый штраф в две тысячи её не остановил и она решила прогуляться вновь.

Мы вот почти уверены, что девушка просто подумала, что за первые две тысячи купила абонемент на улицу, знаете, как е-талон на 5 поездок. Вот какие все-таки преданные люди живут в Бауске - ничто их не остановит от прогулок по любимому городу.

Карантин продолжает бить в голову, так, в Канаде женщина выгуливала своего мужа на поводке и делала вид, что он собака. Около 21:00 ее встретили полицейские. Несмотря на то, что мужчина был на поводке и не лаял на прохожих, семью оштрафовали на 1,5 тысячи долларов. Мда, раньше это всё по-другому называлось, а теперь приличным словом "карантин". Наверняка женщина просто шла и причитала "Собака! Ты мне всю жизнь испортил!" и трясла любимого за галстук, но тут их спалили полицейские, так что парочке пришлось выкручиваться. Хорошо, что она не успела использовать другое ругательство - объяснить прогулку со скотиной было бы сложнее.

А знаете, какие три фразы вызывают панику? "Где отчёт?", "Будет не больно" и "Неверно указан логин или пароль". Вот с последней проблемой и столкнулся быстро поседевший программист - он забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов! К слову, у него осталось две попытки - после этого деньги пропадут навсегда. Мы вот не поняли, а чем плох "qwerty" или "12345"? Ну действительно, сейчас ваш пароль от всего должен быть настолько заумным, чтобы сам мог бы поступить на бюджет в Гарвард.

Кстати, вам не кажется, что в небесной канцелярии всё видят, плачут, рады бы нам помочь, но просто забыли пароль от Вселенной?

Тут новость из Австралии пришла - вооруженный мужчина в камуфляже ворвался в приют для животных с криками "Где коты?!". Выяснить, что он хотел, так и не удалось, но есть предположение, что он пришел спасать зверей. Некий Робин Гуд, который крадёт котиков и раздает их нуждающимся одиноким женщинам! Ну, или это был просто заблудившийся стриптизёр, бедняга не проверил адрес по карте и перепутал приют с клубом. Так что его вопрос, скорее всего, звучал не "Где коты?", а "Где же эти сладкие кошечки? Скорее! Сейчас наклейки с сосков отвалятся!".

Ну, а мы, отдел маркетинга и профессионализма Balticom, на этой неделе делали анализ (нет, не на ковид) наших самых популярных телеканалов среди зрителей. Интересно, что в топе оказался Discovery. Еще бы, ведь одна его передача "Выжить любой ценой" чего стоит! Там и основам выживания научат, и расскажут, как смастерить ночлег из старого лося и щепотки отчаяния!

Правда, нам кажется, что морскому пехотинцу Беару Гриллсу пора выходить на новый уровень - пусть он будет сброшен на вертолете в Резекне с 20 евро в кармане.

Несмотря на подготовку, он, скорее всего, будет растерзан дикими бабушками в очереди к врачу за фразу "Мне только спросить".

А какая ваша любимая передача?