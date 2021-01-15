В Беларуси обсуждали изоляцию противников режима Лукашенко в концлагере

Эту запись опубликовала организация BYPOL, которую создали бывшие работники силовых структур Беларуси, поддерживающих оппозицию.
По информации BYPOL, на записи слышно выступление Карпенкова на каком-то собрании в конце октября.
"Создается база данных. Если кто-то попадет в эту базу данных повторно, он там останется. Сказано, что надо разработать, создать лагерь - не для военных заложников, даже не для интегрируемых, а лагерь для "особо острокопытных". И обнести колючей проволокой по периметру", - говорит на записи Карпенков.
По имеющейся в распоряжении BYPOL информации, планы создания такого лагеря в Брестской области обсуждались, однако не были реализованы полностью.
Кроме того, на записи слышно, как Карпенков говорит, что Лукашенко лично разрешил использовать огнестрельное оружие против протестующих.
Кроме того, Карпенков упомянул, что во время акций протеста 10 августа протестующий Александр Тарайковский погиб, так как ему в грудь попала резиновая пуля.