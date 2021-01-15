В Беларуси обсуждали изоляцию противников режима Лукашенко в концлагере

Эту запись опубликовала организация BYPOL, которую создали бывшие работники силовых структур Беларуси, поддерживающих оппозицию.

По информации BYPOL, на записи слышно выступление Карпенкова на каком-то собрании в конце октября.

"Создается база данных. Если кто-то попадет в эту базу данных повторно, он там останется. Сказано, что надо разработать, создать лагерь - не для военных заложников, даже не для интегрируемых, а лагерь для "особо острокопытных". И обнести колючей проволокой по периметру", - говорит на записи Карпенков.

По имеющейся в распоряжении BYPOL информации, планы создания такого лагеря в Брестской области обсуждались, однако не были реализованы полностью.

Кроме того, на записи слышно, как Карпенков говорит, что Лукашенко лично разрешил использовать огнестрельное оружие против протестующих.