Полиция начала проверку деятельности врача, который выходил на работу, имея симптомы Covid-19

Полиция запросит у медицинских учреждений документы о том, заразился ли кто-либо Covid-19 в результате действий врача.

После оценки документов и выполнения других действий полиция примет решение о дальнейших действиях.

В настоящее время неизвестно, может ли быть возбуждено уголовное дело по результатам проверки действий врача. Уголовный закон содержит две нормы, касающиеся эпидемиологической безопасности - об ответственности за умышленное заражение человека опасным возбудителем инфекционного заболевания, если оно повлечет тяжелые последствия, а также за нарушение санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм.

Нормативными актами предусмотрены также административные штрафы за несоблюдение правил эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось, семейный врач Юрис Яковин, который принимает пациентов в Валмиере и Ренцены, проводил прием, имея симптомы Covid-19, свидетельствуют данные, полученные Центром профилактики и контроля заболеваний во время эпидемиологического расследования.

Все пациенты, которые были на приеме или контактировали с врачом в период с 27 декабря прошлого года до 11 января, являются контактными лицами и должны уйти на домашний карантин.

В практике семейных врачей вместе с Яковиным работала врач Инесе Габране. Сейчас практика закрыта.