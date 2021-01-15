Мороз может повлиять на электроснабжение в восточных и центральных районах Латвии

Поскольку сильный мороз может затронуть подачу электроэнергии клиентам, в особенности в восточных и центральных районах, AO Sadales tīkls непрерывно следит за прогнозами погодных условий и ситуации в электросети; в случае повреждений бригады оперативной работы готовы немедленно выполнить их локализацию, чтобы максимально быстро устранить перебои в электроснабжении. Предприятие призывает жителей быть осторожными вблизи электролиний!

Из-за сильного мороза и тяжелого снежного покрова возможен обрыв проводов электролиний, появление нарушений в работе электрооборудования подстанций,

а также под тяжестью снега могут ломаться ветви деревьев, вызывая перебои в электроснабжении.

В настоящий момент ситуация в электросети стабильна, количество повреждений невелико - электроснабжение нарушено некоторым десяткам клиентов в центральных и восточных районах страны. В местах аварий работают оперативные бригады AO Sadales tīkls, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех клиентов.

Предприятие сообщает, что в последующие сутки ситуация в электроснабжении может быть изменчивой. "Мы непрерывно следим за прогнозами метеорологов и ситуацией в электросети; бригады оперативной работы готовы незамедлительно устранить повреждения электросети, если таковые возникнут. Следует учитывать, что при усилении мороза или снегопада в электросети может вырасти количество повреждений, затем

на отдельных участках может потребоваться временно прекратить подачу электроэнергии,

чтобы соединить оборванные провода и снять зацепившиеся за электролинии ветки. В ситуациях повреждений необходимо также учитывать, что количество снега может затруднить доступ к поврежденным участкам электролиний, что может замедлить устранение самых сложных повреждений электросети", - пояснил технический директор AO Sadales tīkls Раймонд Скребс.

Предприятие призывает жителей быть внимательными и осторожными вблизи электролиний! Заметив опасную ситуацию - оборванный провод электролинии или упавшее на провода дерево, ветку, ни в коем случае не приближайтесь к месту повреждения; вместо этого немедленно сообщите о случившемся AO Sadales tīkls по бесплатному телефону для информирования о повреждениях 8404 или Государственной пожарно-спасательной службе по телефону 112! Кроме того, AO Sadales tīkls призывает жителей

подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении, своевременно зарядив электроприборы повседневного использования и удостоверившись в исправности карманных фонариков.

О действиях в случае отключения электроэнергии

Если в доме отключилось электричество, вначале просим жителей проверить домашние предохранители - так называемые "пробки", на предмет отключения. Нередко, чтобы возобновить электроснабжение, достаточно просто включить предохранитель.

Если же электрические предохранители не отключились, причина нарушения электроснабжения может быть связана со внешней электросетью. Прежде чем сообщать о повреждении AO Sadales tīkls, предприятие рекомендует ознакомиться с опубликованной на www.sadalestikls.lv Интерактивной картой, содержащей информацию об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если повреждение по адресу клиента уже зарегистрировано, это означает, что специалисты работают над его устранением и повторно сообщать об этом не нужно. Тем самым вы разгрузите телефон для приема информации о повреждениях, обеспечивая возможность оперативно дозвониться в опасных ситуациях.