Из Литвы в Латвию транспортировано рекордно большое количество газа

Как сообщает компания Amber Grid, вероятно, на это повлияла и действующая с начала 2020 года перемычка газопроводов между Эстонией и Финляндией, кроме того, часть газа хранится в Инчукалнском газовом хранилище.

В 2020 году литовская компания Amber Grid поставила потребителям в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии 33 тераватт-часа газа - это на 12% больше, чем в 2019 году (29,5 тераватт-часов). В Калининградскую область доставлено 24,9 тераватт-часов газа - на 4,2% меньше (26 тераватт-часов).

В целом в прошлом году по газопроводам Литвы было транспортировано 58 тераватт-часов газа - на 4,5% больше, чем в 2019 году (55,5 тераватт-часов).