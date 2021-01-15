"Северсталь" нанесла "Динамо" четвёртое поражение подряд

Матч завершился со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу российской команды. Это поражение стало четвёртым подряд для "Динамо".

У победителей шайбы забросили Александр Петрунин (15-я минута), Максим Казаков (35) и Якоб Берглунд (44). В составе "Динамо" отличились Джей Си Лайпон (7) и Рис Скарлетт (48).

В этом сезоне команды уже четыре раза играли друг с другом и каждый раз сильнее оказывалась череповецкая команда.

В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 44 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Северстали" 51 очко в 45 матчах и шестое место на "Западе".