Сб, 16.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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  • Инаугурация под прицелом. Как ФБР будет защищать вступление в должность нового президента США?
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Инаугурация под прицелом. Как ФБР будет защищать вступление в должность нового президента США?

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Прокуратура предостерегает от участия в несанкционированной акции по встрече Навального во Внуково. Аэропорт отказал журналистам в съемках прибытия оппозиционера.
  • "Стрелять в упор, как говорил президент". В Беларуси опубликована запись разговора, предположительно, замминистра МВД. Власти отрицают подлинность, оппозиция потребует трибунала в ООН.
  • Инаугурация под прицелом. ФБР снова предупреждает об опасностях беспорядков. Как будут защищать вступление в должность избранного президента США?
  • Можно ли не носить маску если есть прививка или уже переболел? В России власти не могут прийти к единому мнению. А в Украине скоро закончится карантин. Будут ли власти его продлевать?

Федеральное бюро расследований США снова предупредило об угрозе насилия в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится в следующую среду, 20 января. Глава ФБР рассказал, что спецслужбам уже удалось определить более двухсот подозреваемых в подготовке беспорядков. Он также добавил, что ФБР арестовал более 100 человек за участие в беспорядках в Капитолии на прошлой неделе. 

Тогда здание Конгресса штурмовали сторонники Дональда Трампа, пять человек при этом погибли. В связи с этими событиями Палата представителей США вынесла действующему президенту импичмент.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 15.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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