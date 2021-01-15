Инаугурация под прицелом. Как ФБР будет защищать вступление в должность нового президента США?
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Федеральное бюро расследований США снова предупредило об угрозе насилия в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится в следующую среду, 20 января. Глава ФБР рассказал, что спецслужбам уже удалось определить более двухсот подозреваемых в подготовке беспорядков. Он также добавил, что ФБР арестовал более 100 человек за участие в беспорядках в Капитолии на прошлой неделе.
Тогда здание Конгресса штурмовали сторонники Дональда Трампа, пять человек при этом погибли. В связи с этими событиями Палата представителей США вынесла действующему президенту импичмент.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 15.01.2021
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