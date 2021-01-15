Инаугурация под прицелом. Как ФБР будет защищать вступление в должность нового президента США?

Федеральное бюро расследований США снова предупредило об угрозе насилия в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится в следующую среду, 20 января. Глава ФБР рассказал, что спецслужбам уже удалось определить более двухсот подозреваемых в подготовке беспорядков. Он также добавил, что ФБР арестовал более 100 человек за участие в беспорядках в Капитолии на прошлой неделе.