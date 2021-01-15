Covid-19 снова вступил в силу: в Китае строят новый карантинный центр

Карантинный центр строится недалеко от столицы провинции Шицзячжуан.

Китаю в значительной степени удалось контролировать распространение вируса в стране, но недавний резкий рост числа инфекций возле Пекина, а также приближение китайских новогодних праздников, когда люди обычно активно путешествуют, вызывают беспокойство.

Национальная комиссия здравоохранения заявила в пятницу, что 1001 пациент получает медицинскую помощь, а 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

По данным комиссии, за последние 24 часа было зарегистрировано 144 новых случая заражения, из которых 90 - в Хэбэе и 43 - в Хэйлунцзяне.

В девяти случаях заражение произошло за границей.

Местная передача вируса также подтверждена в автономном районе Гуанси-Чжуан на юге и в провинции Шэньси на севере.

Вирус снова распространяется во многих частях страны, несмотря на карантинные режимы, ограничения на поездки и электронный мониторинг.

Строгий карантинный режим объявлен в Шицзячжуане и двух других городах Хэбэя, некоторых районах Пекина и городах на севере страны.