Pfizer сократит поставки вакцины от Covid-19 в Европу

Это связано с планами компании увеличить производственные мощности с целью выпустить в 2021 году два, а не 1,3 миллиарда доз вакцины, как планировалось ранее.

В частности, Норвегия на следующей неделе уже получит на 18% меньше доз, чем ожидалось (36 000 вместо ожидаемых 43,9 тысячи), сообщает FT.

Как сообщил Норвежский институт общественного здравоохранения, государство, как и несколько других европейских стран, создало запас вакцины на случай проблем с поставками.

Евросоюз ранее разрешил использовать на своей территории вакцины от компаний Pfizer и Moderna.