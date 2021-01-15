Сб, 16.01.2021
В стране ужасное положение, люди умирают, мы находимся в самой тяжелой до сих пор точке пандемии Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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Pfizer сократит поставки вакцины от Covid-19 в Европу

Вакцина Pfizer ФОТО: AFP/SCANPIX

Европейские страны, а также Великобритания, будут получать меньше вакцин от коронавируса от Pfizer, чем ожидалось ранее, начиная с предстоящей недели, сообщает "Медуза" со ссылкой на Financial Times (FT).

Это связано с планами компании увеличить производственные мощности с целью выпустить в 2021 году два, а не 1,3 миллиарда доз вакцины, как планировалось ранее.

В частности, Норвегия на следующей неделе уже получит на 18% меньше доз, чем ожидалось (36 000 вместо ожидаемых 43,9 тысячи), сообщает FT.

Как сообщил Норвежский институт общественного здравоохранения, государство, как и несколько других европейских стран, создало запас вакцины на случай проблем с поставками. 

Евросоюз ранее разрешил использовать на своей территории вакцины от компаний Pfizer и Moderna.

14 января Норвегия сообщила, что после вакцинации в стране умерли 23 привитых человека. Сейчас Норвежское агентство лекарственных средств изучает, наступила ли смерть из-за прививки или только совпала с ней по времени.

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