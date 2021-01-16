Журналисты, массовка и охранители. Кто будет встречать Навального во Внуково

"Мы понимаем, что каждый гражданин имеет право вернуться к себе домой, и мы Алексею в таким праве не отказываем, - объяснил Би-би-си глава Гвардии Захара Прилепина Сергей Фомченков. - И его взаимоотношения с правоохранительными органами - это его взаимоотношения, они нас не касаются, мы не знаем, виноват он или нет. Нас интересует другое - если он решил вернуться, чтобы дальше проводить политику Майдана, раскачивания ситуации в стране, то мы постараемся этого не допустить всеми законными мерами".

Фомченков хочет донести до Навального, что "гвардия" собирается "присматривать" за ним и препятствовать митингам, ведущим к подрыву конституционного строя.

Он добавил, что их движение не агрессивное. "Если они настолько агрессивные, что будут кидаться на мирных граждан, которые пришли выразить мнение, не совпадающее с их мнением, значит, это просто опасные люди", - сказал он о сторонниках Навального и пообещал в таком случае дать отпор.

Движение SERB тоже обещало приехать во Внуково. Радикалы из SERB несколько лет назад обливали оппозиционеров зеленкой, в том числе самого Навального: после атаки предполагаемого активиста SERB политик едва не потерял зрение.

Активист SERB Гоша Тарасевич пообещал "Открытым медиа" принести на встречу зеленку и торты.

Правозащитники опасаются признания встречи митингом

Внуково - единственный из столичных аэропортов, который территориально относится к Москве, а не области.

На 17 января в столице все еще будут действовать ограничения, которые мэр Москвы Сергей Собянин ввел в марте из-за эпидемии коронавируса.

В последней редакции указа "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (от 14 января 2021 года), запрет на публичные мероприятия сохраняется в силе.

Как узнала Би-би-си, 17 января во Внуково будут дежурить адвокаты "Апологии протеста". Если массовая встреча Навального состоится, служба постарается мобилизовать максимальное число юристов, сказал Би-би-си старший партнер "Апологии", адвокат Александр Передрук.

По его мнению, трудно предсказать, как именно московские власти квалифицируют встречу Навального в аэропорту и посчитают ли они, что его сторонники создали угрозу здоровью других людей.

"Если говорить строго по российскому законодательству, под публичным подразумевается такое мероприятие, цель которого - выражение мнения, формирование определенных идей, - говорит Передрук. - Если люди просто едут встречать человека в аэропорту, то это не подпадает под публичное мероприятие. Но мы с вами прекрасно понимаем, что на практике смогут доказать, что приездом человек выражал какое-то мнение. Риски, безусловно, есть".

"Вы собрались вместе, у вас цель не вылететь куда-то, а выразить мнение по поводу прилета "берлинского пациента" - значит, вы можете быть объединены и задержаны как участники акции по статье 20.2 КоАП", - объясняет логику власти адвокат "ОВД-Инфо" Михаил Бирюков.