Сб, 16.01.2021
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В Латвии и у детей встречается среднетяжелая форма Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: www.pexels.com

Тревожные новости пришли из Детской больницы. Но на этой неделе врачи столкнулись с тем, что вирус и у детей бывает в среднетяжелой форме: влияет на сердце, на кожу, и на другие органы, сообщает передача канала LTV Panorāma.

Заместитель руководителя Клиники детских заболеваний Детской больницы Яна Паваре отмечает, что на данный момент в больнице находятся пятеро пациентов, у которых Covid-19, и у которых болезнь протекает тяжело. 

Возраст этих пациентов - от 5 до 9 лет.

У некоторых детей на коже появилась сыпь, у одного наблюдаются проблемы с сердцем, а еще у нескольких - воспаление желудочно-кишечного тракта. До Covid-19 у этих детей не было тяжелых или хронических заболеваний.

"Детям необходимо находиться в стационаре, поскольку тут задействованы несколько систем органов, и необходимы медикаменты, помогающие успокоить чрезмерную реакцию иммунной системы", - пояснила представитель Детской больницы.

Врачи в масштабном исследовании обобщили с какими последствиями могу столкнуться дети и подростки, переболевшие Covid-19. Среди таких последствий утомляемость и головные боли. Тяжело учиться, тяжело запоминать. Реже, но встречаются и боли в мышцах, а также потеря обоняния и вкуса.

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