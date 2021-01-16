В Латвии и у детей встречается среднетяжелая форма Covid-19

Заместитель руководителя Клиники детских заболеваний Детской больницы Яна Паваре отмечает, что на данный момент в больнице находятся пятеро пациентов, у которых Covid-19, и у которых болезнь протекает тяжело.

Возраст этих пациентов - от 5 до 9 лет.

У некоторых детей на коже появилась сыпь, у одного наблюдаются проблемы с сердцем, а еще у нескольких - воспаление желудочно-кишечного тракта. До Covid-19 у этих детей не было тяжелых или хронических заболеваний.

"Детям необходимо находиться в стационаре, поскольку тут задействованы несколько систем органов, и необходимы медикаменты, помогающие успокоить чрезмерную реакцию иммунной системы", - пояснила представитель Детской больницы.