Трагедия в Талсинском крае: одноклассники погибшей шокированы произошедшим

Гравийную дорогу в небольшом поселке под названием Брузис, в тот вечер хорошенько заснежило, и местные подростки решили повеселиться. Они взяли матрац, который покрыли мешком из под минеральных удобрений, и привязали его к задней части автомобиля Audi. 14-летняя девочка и ее знакомая забрались на мешок, а за руль сел их знакомый парень. Казалось, сейчас начнется веселье, но что-то пошло не так...

Жители села, в том числе друзья девочки, быстро узнали об аварии.

"Я узнала вчера вечером. Мне рассказала сестра моей знакомой. Сначала думала, что это просто слухи. Но потом написала лучшей подруге и она подтвердила, что Аманды больше нет", - рассказывает одна из подруг погибшей.

Выяснилось, что во время поворота автомобиля мешок вылетел с проезжей части и соскользнул в канаву, где была труба. Девочка сразу спрыгнула с мешка, однако ударилась о трубу и о дерево. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

За рулем транспортного средства находился 19-летний молодой человек с водительским удостоверением.

Одноклассники погибшей сильно шокированы произошедшим. У девочки со всеми были хорошие отношения.

"Я был в шоке. Сначала надеялся, что это не правда, но тогда я узнал про этот несчастный случай", - рассказывает один из одноклассников Аманды.

Подруги девочки отмечают, что погибшая была умной и прилежной, хорошо училась. Она также была приветливой и веселой, хорошо проводила время в компании сверстников, а также стильно одевалась и выглядела гораздо старше своих лет.

Теперь парню, который находился за рулем автомобиля, придется предстать перед законом. Полиция возбудила уголовное дело, предусматривающее суровое наказание.

"Согласно уголовному законодательству такое правонарушение карается лишением свободы на срок до восьми лет с лишением водителя права управлять транспортным средством", - отмечают в полиции.