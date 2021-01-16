Nivea отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдёт в Беларуси

После визита главы Международной федерация хоккея на льду (IIHF ) Рене Фазеля в Беларусь, многие интернет-пользователи начали призывать компании и бренды отказаться от спонсирования чемпионата мира, если тот не перенесут из Минска. Сотни пользователей отставляют комментарии с соответствующими призывами на официальных страницах брендов. Одной из первых отреагировала Nivea.

"Nivea Men выступает за уважение и единство и против любых форм дискриминации и насилия", - заявили в компании.

"Мы приняли решение, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если будет подтверждено, что его соорганизатором останется Беларусь. Мы уже уведомили Международную федерацию хоккея о нашем решении и продолжим внимательно следить за обсуждением ситуации", - говорится в сообщении.