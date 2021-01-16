Уэйн Руни объявил о завершении карьеры и стал главным тренером

35-летний Руни решил не бросать футбол совсем и занял пост главного тренера "Дерби Каунти". Ранее англичанин был играющим тренером команды из Чемпионшипа - втором по силе дивизионе английского футбола. Контракт подписан сроком на 2,5 года.

"Когда я вернулся в Англию, то поразился потенциалом "Дерби Каунти". Стадион, база, уровень футболистов, в том числе молодых, и, конечно, болельщики, которые всегда поддерживали команду. Несмотря на предложения других клубов, я чувствовал, что это место для меня", - приводит слова Руни сайт команды.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

В данный момент "Дерби Каунти" занимает 22-е место среди 24-х команд Чемпионшипа и находится в зоне вылета.