Сб, 16.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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ФОТО ⟩ В Германии установили спальные капсулы для бездомных

ФОТО: Ulmer Nester

С наступлением холодов в немецком городе Ульме установили специальные капсулы для бездомных, в которых можно укрыться ночью от холода и непогоды - без регистрации и формальностей. 

Проект "Ульмские гнезда" ("Ulmer Nester") стартовавший прошлой зимой. Тогда здесь в парке на площади Карлсплатц установили две спальные капсулы, созданные совместно местными фирмами по заказу городских властей.

Они предназначены для бездомных - дают возможность зимой укрыться ночью от холода и непогоды. Прошлой весной капсулы, как и планировалось, демонтировали, затем улучшили и доработали и сейчас вновь вернули в парк на ближайшие холодные месяцы

ФОТО: Ulmer Nest

Капсулы собраны из дерева и жести, запираются изнутри, оснащены солнечными панелями, от которых питаются вентилятор для подачи воздуха снаружи, лампочки и сенсоры, передающие данные на мобильные телефоны сотрудников городского социального ведомства. В случае угрозы, они обязаны принять срочные меры.

ФОТО: Ulmer Nest

Эксплуатация обходится городскому бюджету примерно в 5700 евро в год. На разработку и создание было потрачено 35 тысяч евро. 

ФОТО: Ulmer Nest

Всего в городе пока только две капсулы, но авторы проекта выражают желание постепенно увеличивать их количество. Капсулы не подвергались вандализму с испытательного года и пользуются большим спросом.

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