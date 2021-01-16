За сутки выявлен 1031 случай Covid-19, скончались 26 человек

Умершие входили в следующие возрастные группы:

один человек был в возрастной группе 35-40 лет,

один - в группе 55-60 лет,

пять - в группе 60-70 лет,

семь человек в группе 70-80 лет,

одиннадцать в возрастной группе 80-90 лет

один - в группе 95-100 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 55 097 человек, скончался 961 пациент с Covid-19, что составляет 1,74% от общего числа инфицированных.

В пятницу сделано 11 804 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 13 168 человек, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии за сутки выросла с 652,7 случая до 690,3 случая на 100 000 жителей.

За прошедшие сутки госпитализированы 112 пациентов с Covid-19, а 145 человек выписаны из больниц.

Таким образом, в больницах лечение сейчас проходят 1087 больных Covid-19, из которых 1005 человек находятся в среднетяжелом, а 82 - в тяжелом состоянии. 8