За сутки выявлен 1031 случай Covid-19, скончались 26 человек

За сутки выявлен 1031 случай Covid-19, скончались 26 человекДополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 1031 новый случай Covid-19, скончались 26 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 1031 новый случай Covid-19, скончались 26 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в следующие возрастные группы:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 55 097 человек, скончался 961 пациент с Covid-19, что составляет 1,74% от общего числа инфицированных.
В пятницу сделано 11 804 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 13 168 человек, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии за сутки выросла с 652,7 случая до 690,3 случая на 100 000 жителей.
За прошедшие сутки госпитализированы 112 пациентов с Covid-19, а 145 человек выписаны из больниц.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 13 168 человек, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии за сутки выросла с 652,7 случая до 690,3 случая на 100 000 жителей.