Сб, 16.01.2021
В стране ужасное положение, люди умирают, мы находимся в самой тяжелой до сих пор точке пандемии Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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На Югле загорелся пятиэтажный дом: жителей эвакуировали, один человек погиб

ФОТО: Una Kupruka / LETA

Вчера работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спасли девять человек из горящего пятиэтажного дома на Югле, сообщили агентству LETA в VUGD.

В 16:13 VUGD получила вызов на тушение дома в Риге, на Югле. В пятиэтажном жилом доме открытым пламенем на площади 50 квадратных метров горела квартира. До приезда VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Пожарные спасли еще четырех человек с помощью автомобильной лестницы, а пять человек были выведены по внутренней лестнице здания.

В горящей квартире был найден погибший человек. Еще три человека пострадали и были переданы врачам скорой помощи.

В 19:38 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

За прошедшие сутки VUGD получила 58 вызовов, 21 из которых - на тушение пожаров, 26 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными. Вчера в пожарах погибли два человека, а пострадали шесть.

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