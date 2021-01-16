На Югле загорелся пятиэтажный дом: жителей эвакуировали, один человек погиб

В 16:13 VUGD получила вызов на тушение дома в Риге, на Югле. В пятиэтажном жилом доме открытым пламенем на площади 50 квадратных метров горела квартира. До приезда VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Пожарные спасли еще четырех человек с помощью автомобильной лестницы, а пять человек были выведены по внутренней лестнице здания.

В горящей квартире был найден погибший человек. Еще три человека пострадали и были переданы врачам скорой помощи. 9

В 19:38 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.