На Югле загорелся пятиэтажный дом: жителей эвакуировали, один человек погиб
Вчера работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спасли девять человек из горящего пятиэтажного дома на Югле, сообщили агентству LETA в VUGD.
Вчера работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спасли девять человек из горящего пятиэтажного дома на Югле, сообщили агентству LETA в VUGD.
В 16:13 VUGD получила вызов на тушение дома в Риге, на Югле. В пятиэтажном жилом доме открытым пламенем на площади 50 квадратных метров горела квартира. До приезда VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.
Пожарные спасли еще четырех человек с помощью автомобильной лестницы, а пять человек были выведены по внутренней лестнице здания.
В горящей квартире был найден погибший человек. Еще три человека пострадали и были переданы врачам скорой помощи.
В 19:38 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.
За прошедшие сутки VUGD получила 58 вызовов, 21 из которых - на тушение пожаров, 26 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными. Вчера в пожарах погибли два человека, а пострадали шесть.