В Талсинском крае машина съехала в реку: водитель погиб

Согласно первоначальной информации, в пятницу около 20:30 в Талсинском крае, на автодороге Валдемарпилс-Попе, водитель автомашины Volkswagen Polo съехала с проезжей части, машина перевернулась и соскользнула в реку.

Водитель авто погибла. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В общей сложности за прошедшие сутки зарегистрировано 139 ДТП, в которых пострадали восемь человек, а один погиб.

За прошедшие сутки Госполиция задержала четверых водителей в состоянии алкогольного опьянения и семерых агрессивных водителей.

По одному пьяному водителю было задержано в Риге, Курземе, Латгале и Видземе.

Четверо агрессивных водителей были задержаны в Видземе, двое - в Риге, а еще один - в Курземе.