Австралийские власти хотели "казнить" голубя. За что?

Учитывая, что Оклахому и Мельбурн разделяют 12 тысяч километров, новый хозяин птицы был потрясен и рассказал о своей находке в социальных сетях. Он предположил, что голубь заблудился и пересек океан на борту корабля.

Мужчина попытался связаться с американским клубом, но на его звонки никто не ответил.

После этого австралийское министерство сельского хозяйства заявило, что птицу необходимо умертвить, поскольку она пересекла границу незаконно и может оказаться переносчиком болезней.

История получила большой резонанс. Интернет-пользователи встали на защиту голубя.

Узнав о происходящем, Американский союз голубиных гонок сообщил, что 29 октября в штате Орегон действительно проводилась голубиная гонка, но птица, которой был присвоен соответствующий номер, на самом деле не пропадала, поэтому браслет на его лапе, вероятнее всего, фальшивый.

Исходя из того, что настоящий дом Джо - Австралия, было принято решение помиловать птицу.