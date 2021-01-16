В партии Гобземса уже более 750 членов

Агентство LETA отмечает, что в собрании партии "Закон и порядок" на онлайн-платформе Zoom, которое прошло 8 января, принимали участие около 520-530 человек, среди которых были и журналисты.

Во время собрания политик сообщил, что ему нужно усилиться, чтобы набрать 1000 участников. Оба сопредседателя партии, депутаты Гобземс и Юлия Степаненко отметили, что в соответствии с законом, понедельник, 18 января является последним днем, когда учредители партии смогут зарегистрироваться у нотариуса.

Предоставленная политиком информация гласит, что для формирования будущей партии им потребуется не менее 200 членов. В таком случае был бы достигнут необходимы показатель, чтобы партия имела право участвовать в выборах в Сейм.

Согласно нормативным актам, представителям учредителей партии необходимо представить в Регистр предприятий нотариально заверенное согласие учредителей партии на решение о создании партии.

Гобземс отметил, что большее количество первоначальных учредителей является эмоциональным давлением на власть, позволяющим реализовать идеи партии. Степаненко призвала оппонентов сотрудничать и идти вместе, потому что, учитывая большой отклик на создание партии, "Закон и порядок" будет силой, с которой придется считаться.