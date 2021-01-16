В Литве выявлено 1122 новых случая Covid-19, скончались 38 человек

Литва:

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 166 680 человек, подтверждено выздоровление 104 047 инфицированных, скончались 2414 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 16 января составляет 762,1 случая на 100 тыс. жителей.

За прошедшие сутки в Литве вакцины против Covid-19 получили 7449 человек. В общей сложности в стране на сегодняшний день вакцинированы 45 475 человек.

Эстония:

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 618 новых случаев Covid-19, скончались четыре инфицированных человека, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки сделано 4758 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 36 691 человека, скончались 320 человек.

В больницах на сегодняшний день лечение проходят 385 пациентов с Covid-19, 44 из которых находятся в отделении интенсивной терапии, 27 больным требуется искусственная вентиляция легких.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии составляет 594,89 случая на 100 тыс. жителей.