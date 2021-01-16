​​Прокуратура предъявила обвинения по уголовному делу о действиях против Латвии

Одно лицо обвиняется по статьям Уголовного закона за действие, направленное против Латвийского государства, а также за объединение в организованную группу с целью совершения действия, направленного против государства. Те же положения закона инкриминируют и второму лицу.

Эти нормы также инкриминируют третьему лицу, которое, кроме того, обвиняется в соответствии со статьей Уголовного кодекса в оправдании геноцида, преступления против человечества, мира и военного преступления.

Дело все еще находится на досудебном следствии, и никакой дополнительной информации пока не предоставляется.

Агентство LETA ранее сообщало, что к делу причастен прокремлевский активист Юрий Алексеев, который упоминается в публичных отчетах Службы государственной безопасности (СГБ) как прокремлевский активист или активист политики соотечественников России.

Уголовное дело возбуждено 17 октября 2018 года. 23 ноября того же года были задержаны трое человек, а также СГБ провела обыски на объектах, связанных с задержанными. Ссылаясь на неофициальную информацию, Латвийское телевидение тогда сообщило, что все трое были связаны с сайтом imhoclub.lv - помимо Алексеева, тогда же были задержаны публицист Дмитрий Сустретов (также известный под псевдонимом Сумароков) и администратор Петр Погородный.

Алексеев также обвиняется по другому делу в разжигании национальной ненависти, незаконном хранении боеприпасов для огнестрельного оружия, а также обороте детской порнографии. Это дело Пардаугавский суд города Риги продолжит рассматривать 15 февраля.

До передачи в прокуратуру уголовное дело расследовала СГБ, которая ранее сообщала, что уголовное дело было возбуждено 29 ноября 2017 года в ответ на призывы "прикончить всех фашистских выродков", к которым, согласно заявленному в комментарии, принадлежат представители определенных национальностей, а также выступление против языка одного народа, назвав его "фашистским".

Также в ходе расследования, проведенного СГБ, выяснилось, что как минимум с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года человек распространял в интернете контент, направленный на разжигание ненависти или розни между представителями разных национальностей.