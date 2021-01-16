"Про Малкина и Овечкина промолчу". Экс-массажист российской сборной о работе с именитыми хоккеистами

Кто такой Алексей Жаров

В своё время Жаров окончил педагогический университет по специальности "Физическая культура и спорт", а после прошёл дополнительную квалификацию по специализации массажист. Он проработал с московским "Динамо" в моменты чемпионства, при нём команда дважды выиграла Кубок Гагарина в 2012 и 2013 году.

В 2014 году Жарова пригласили в национальную сборную России, где он также оказался в золотое время - на первом же чемпионате мира при Жарове команда взяла золото, которого нет до сих пор. Спустя год, в 2015 году, сборная взяла серебро. После того чемпионата Жаров покинул медицинский штаб сборной.

Говоря о причинах расставания как с "Динамо", так и со сборной, он главным образом отметил финансовые вопросы - недостаточную оплату труда.

Сейчас Алексей развивает свой образовательный проект Dr.Zharov (Manual & Taping Concept).

О работе с именитыми хоккеистами

Жаров не скрывает, что работа с известными людьми мирового масштаба вызывает определённый стресс. При этом игрок игроку рознь и не всегда статусность означает надменность, но и с таким приходилось сталкиваться: "Есть простые ребята, которые ценят специалистов и всегда благодарны. Например, Илья Ковальчук. На чемпионате мира в 2015-м у него были проблемы с давлением и шейным отделом - мы поработали, и он в шоке говорит: "Вообще ничего не болит". Мы тогда в полуфинале разгромили сборную США. После игры зашёл, поблагодарил. Ещё отмечу Артемия Панарина, он вообще парень простой. Человечность и простота - это про него. Про звёзд Малкина и Овечкина промолчу. Тут, скорее, обратная сторона".

Отдельно Жаров отметил работу с Павлом Буре, который обратился к нему уже после окончания карьеры хоккеиста. Массажисту понятно, почему "Русская ракета" закончил карьеру в 32 года после пяти операций на колене. "Если бы я работал в его игровые годы, помог бы избежать этих операций. Это результат неправильной реабилитации: специалисты смотрели на повреждение тканей и лечили следствие, а не причину", - прокомментировал Алексей.

Почему у России нет медалей c 2014 года?