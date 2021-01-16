Задержаны объявленные в розыск, человек с газовым оружием и не только: итоги комендантского часа

Как стало известно агентству LETA в полиции, большинство жителей находились на улицах по уважительным причинам, и в 4880 случаях у людей были заполненные подтверждения. Однако были выявлены и нарушения.

В связи с несоблюдением ограничений, обусловленных чрезвычайной ситуацией, возбуждено 572 дела об административных правонарушениях, большая часть из которых в Рижском регионе. Также подготовлено 163 сообщения о возбуждении административных правонарушений, а еще в 819 случаях люди получили профилактические указания.

В нескольких случаях люди были оштрафованы на 500 евро за выявленные правонарушения, в частности, за повторные правонарушения, находясь во время комендантского часа за пределами места проживания без уважительной причины. В одном случае человек был оштрафован на 1500 евро за несоблюдение запрета на передвижение, а также выяснилось, что этот человек ранее совершил воровство в кондитерской. По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

В другом случае после 22:00 человек находился вне места проживания в нетрезвом виде, прихватив с собой газовое оружие. За это против лица возбуждено административное дело не только за несоблюдение комендантского часа, но и за нарушение правил ношения газового оружия.

Также зафиксирован случай в Бауске, где после 22:00 Государственная полиция остановила автомобиль, в котором находились шесть человек из нескольких домохозяйств. За несоблюдение ограничений чрезвычайной ситуации каждый из них получил штраф в размере 100 евро. Кроме того, выяснилось, что двое из этих лиц находились в розыске за воровство и были задержаны.

Во время планового комендантского часа Государственная полиция также выявила несколько случаев, когда водители такси ехали с недействительными документами и без медицинской справки.

Напомним, что и этим вечером, с субботы на воскресенье, с 22:00 до 5:00, действует запрет на передвижение. В течение этого времени находиться на улице можно только при наличии уважительной причины и заполнении подтверждения, а также при наличии документа, удостоверяющего личность.