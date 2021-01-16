Въезд в Латвию только с отрицательным тестом на Covid-19: как прошел первый день?

Таких случаев было немного, возможности путешествовать из-за отсутствия отрицательного результата теста были лишены до пяти человек, добавил Винцевс.
CAA считает внедрение нового требования гладким, отмечая, что отрасли всегда приходилось адаптироваться к более строгим требованиям, в том числе и до появления Covid-19. В этой связи Винцевс также заявил, что первый день с момента вступления в силу новых требований прошел без особых происшествий.
Проверка нового требования была проведена в аэропорту в пятницу с участием полиции, пограничников, а также службы безопасности.
В результате общения с перевозчиками CAA пришло к выводу, что у некоторых пассажиров были вопросы и неясность, но в целом новое требование было введено хорошо, и Винцевс оценил, что процесс прошел гладко.
На вопрос, скольким пассажирам было отказано, поскольку они не смогли предъявить отрицательный результат теста на Covid-19 или соответствующий документ, который позволил бы им путешествовать без подтверждения, Винцевс сказал, что в целом было несколько пассажиров, не указав более точного количества, так как на данный момент информация от всех авиакомпаний еще обобщается.
Памятка!
- С 15 января для въезда в Латвию требуется подтверждение отрицательного результата теста на Covid-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.
- Эти правила вступили в силу одновременно с введением аналогичного регулирования в Литве и Эстонии.
- Тест на Covid-19 перед въездом в Латвию могут не сдавать дети до 11 лет, лица, вакцинированные против Covid-19, сотрудники компании-перевозчика, моряки, которые направляются на свое место работы или обратно, транзитные пассажиры, которые не покидают зону аэропорта, а также представители дипломатического корпуса.
- При этом требование 10-дневной самоизоляции, а также другие инструкции Центра профилактики и контроля заболеваний после въезда в Латвию из страны с высоким риском заражения, остаются в силе.